T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/384 Esas

DAVACILAR : 1- ATİLA KAŞ-16774495980 - Töngüşlü Mah. Merkez Töngüşlü Sk. No:33- İç Kapı No:-Serik/ ANTALYA

2- MUSTAFA KAŞ-16780495752 - Töngüşlü Mah. Merkez Töngüşlü Sk. No:96Serik/ ANTALYA

DAVALILAR : 1- ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yüksekalan Mah. Adnan Menderes Bulv.No:20

2- MALİYE HAZİNESİ Konak Mahallesi Mithatpaşa Caddesi Ssk Blok A Blok K:4-5 Konak/ İZMİR

3- SERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Orta Mah. Kızderesi Cad.Serik Belediyesi No:25/Z101 Serik Antalya Serik/Antalya/Türkiye Serik/ ANTALYA

4- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ

5- SERİK BELEDİYESİ ORTA MAH. KIZDERESİ CAD. SERIK NO:11/Z101- SERİK/ANTALYA SERİK/ANTALYA/TÜRKİYE

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı), Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Dava konusu, Antalya ili Serik ilçesi Töngüçlü Mahallesi, 145 ada 24 parsel ile fiili Gebiz-Antalya asfaltı arasında kalan metruk yolun yol kaydının terkini talep edilen taşınmaz ile ilgili olarak; söz konusu yerin davacılar Atilla Kaş, Mustafa Kaş ve davalılar Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Maliye Hazinesi, Serik Belediye Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Serik Mal müdürlüğü ve Serik Belediyesi adına TMK'nın 713/1 maddesi gereğince tescili istenildiğinden, mahkememizin duruşma günü 09/05/2024 günü saat 11:50 olup, anılan yer üzerinde bir hak iddiasında bulunanların ilanı takip eden 3 ay içerisinde mahkememizin 2022/384esas numaralı dosyasına yazılı olarak başvurmaları ilan olunur.

Basın No: ILN01975786

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