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Giriş Tarihi: 31.01.2024 00:00

T.C. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

İLİ
İLÇESİ
MAHALLE
ADA
PARSEL
CİNSİ
YÜZÖLÇÜMÜ(m2)		 İDARE PAYI(m2) İMAR DURUMU MUHAMMEN BEDELİ KDV BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
Bursa Orhangazi Gedelek 793 60 Tarla 6.146,42 6.146,42 Taşınmaz, tapu kaydında "Tarla" niteliğinde, imar uygulaması görmemiş ve DOP kesintisi yapılmamış
kadastro parselidir.		 15.422.220,48-TL %10 462.666,62-TL 13.02.2024 10:00
  1. Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait yukarıda tapu kaydı yazılı taşınmazın satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36.Maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.
  2. İhaleler yukarıda belirtilen gün ve saatte Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü 152 Evler Mah. Ankara Yolu Cad. No:286 adresinde İhale Salonunda İhale Komisyonunca yapılacaktır.
  3. İhalelere ait satış şartnamesi ve diğer evraklar Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü 152 Evler Mah. Ankara Yolu Cad. No:286 YILDIRIM / BURSA adresinde mesai saatleri içerisinde görülebilir.
  4. İhalelere katılabilmek için;
    1. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu ( Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir. ) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 12.05.2024 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.
    2. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını bildirir Nüfus Cüzdanı ve İkametgah Belgesi
    3. Tüzel kişilerin siciline kayıtlı olduğu odasından ihale yılı içinde alınmış Oda Kayıt Belgesi, noter tasdikli İmza Sirküleri ve vergi kimlik numarasını bildirir belge
    4. Vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnamesi ve imza beyannamesi
    5. Tebligat için Türkiye'de adres gösteren Tebligat Adres Beyanı
  5. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 38. maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
  6. İhale ile ilgili giderler ( Teklif bedeli üzerinden %10 KDV ile 0,00948 oranında damga vergisi, 0,00569 karar damga vergisi ve ödenmesi gereken diğer giderler) ihale uhdesinde kalan istekliye aittir.
  7. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Basın No: ILN01975753

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