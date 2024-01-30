T.C. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
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İLİ
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İLÇESİ
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MAHALLE
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ADA
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PARSEL
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CİNSİ
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YÜZÖLÇÜMÜ(m2)
|İDARE PAYI(m2)
|İMAR DURUMU
|MUHAMMEN BEDELİ
|KDV BEDELİ
|GEÇİCİ TEMİNAT
|İHALE TARİHİ
|İHALE SAATİ
|Bursa
|Orhangazi
|Gedelek
|793
|60
|Tarla
|6.146,42
|6.146,42
|Taşınmaz, tapu kaydında "Tarla" niteliğinde, imar uygulaması görmemiş ve DOP kesintisi yapılmamış
kadastro parselidir.
|15.422.220,48-TL
|%10
|462.666,62-TL
|13.02.2024
|10:00
- Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait yukarıda tapu kaydı yazılı taşınmazın satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36.Maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.
- İhaleler yukarıda belirtilen gün ve saatte Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü 152 Evler Mah. Ankara Yolu Cad. No:286 adresinde İhale Salonunda İhale Komisyonunca yapılacaktır.
- İhalelere ait satış şartnamesi ve diğer evraklar Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü 152 Evler Mah. Ankara Yolu Cad. No:286 YILDIRIM / BURSA adresinde mesai saatleri içerisinde görülebilir.
- İhalelere katılabilmek için;
- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu ( Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir. ) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 12.05.2024 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.
- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını bildirir Nüfus Cüzdanı ve İkametgah Belgesi
- Tüzel kişilerin siciline kayıtlı olduğu odasından ihale yılı içinde alınmış Oda Kayıt Belgesi, noter tasdikli İmza Sirküleri ve vergi kimlik numarasını bildirir belge
- Vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnamesi ve imza beyannamesi
- Tebligat için Türkiye'de adres gösteren Tebligat Adres Beyanı
- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 38. maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
- İhale ile ilgili giderler ( Teklif bedeli üzerinden %10 KDV ile 0,00948 oranında damga vergisi, 0,00569 karar damga vergisi ve ödenmesi gereken diğer giderler) ihale uhdesinde kalan istekliye aittir.
- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Basın No: ILN01975753
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