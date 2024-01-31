NİĞDE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2023/15 Esas

KARAR NO : 2023/16

Davacısı Samiye Dinçel olan Ortaklığın Giderilmesi davasının yargılaması sonunda verilen hükmün dahili davalı Gönül Kocaoğlu'nun adresinin belli olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; Niğde 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 06/09/2023 tarih ve 2023/15 Esas 2023/16 Karar sayılı ilamı ile; AÇILAN DAVANIN KABULÜ İLE, aynen taksimi mümkün olmayan Niğde İli Merkez İlçesi Ovacık Köyü 189 ada 8 parsel, Niğde İli Merkez İlçesi Ovacık Köyü 116 ada 9 parsel,Niğde İli Merkez İlçesi Ovacık Köyü 133 ada 13 parsel sayılı taşınmazların tüm takyidatları ile birlikte SATILARAK ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE,dair verilen kararın ilanen tebliğine, ilanın yayın tarihinden 7 gün sonra dahili davalı Gönül Kocaoğlu'na tebliğ edilmiş sayılacağına ve tebliğ tarihinden itibaren l5 gün içerisinde istinaf edilmemesi halinde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01975995

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