SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Giriş Tarihi: 01.02.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 00:07
İLAN1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/c ve diğer ilgili maddelerine göre ve Belediye Başkanlık Makamının 25/01/2024 tarihli ihale onayına istinaden, 15/02/2024 tarihi Perşembe günü Belediye Encümeni huzurunda ve aşağıda listede belirtilen saatlerde kiralama ihalesi yapılacaktır. Tablonun 1 ve 2. sıralarında bulunan taşınmazlar 04/10/2022 tarih ve 2022/94 sayılı, 6.Sırasında bulunan taşınmazın 02/05/2018 tarih ve 2018/47 sayılı Belediye Meclis kararları gereği 10 yıllığına, diğer taşınmazların ise 3 yıllığına "Açık Teklif Artırma Usulüne göre" kiralama ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılacak taliplilerin şartname bedel makbuzu, geçici ihale teminat makbuzu ve istenilen diğer belgeleri en geç, 14/02/2024 tarihi Çarşamba günü, saat 16:30'a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur. Talipliler, başvuru evraklarını iadeli taahhütlü posta ile de Belediyemize gönderebilirler. Ancak, postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, ihale evraklarının teslim saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşmaması halinde, bu gecikmeden Belediyemiz sorumlu değildir.
|S.
N.
|TAŞINMAZ
MAHALLESİ
|ADA/PARSEL/
KOORDİNAT
|VASFI
|AYLIK MUHAMMEN
KİRA BEDELİ
+% 20 KDV (TL)
|%3GEÇİCİ İHALE
TEMİNATI (TL)
|İHALE SAATİ
|01
|KURTULUŞ MAH.
KURTULUŞ ÇARŞISI
|4285 ADA 1 PARSEL
|10 NOLU İŞYERİ (MANAV)
|10.000,00 TL + KDV
|36.000,00 TL
|13:30
|02
|KURTULUŞ MAH.
KURTULUŞ ÇARŞISI
|4285 ADA 1 PARSEL
|11 NOLU İŞYERİ (KURUYEMİŞÇİ)
|10.000,00 TL + KDV
|36.000,00 TL
|13:35
|03
|BEŞEYLÜL
|600107.14-4262543.82
|BÜFE
|7.500,00 TL + KDV
|8.100,00 TL
|13:40
|04
|CUMHURİYET
|600282.44-426133.91
|BÜFE
|5.000,00 TL + KDV
|5.400,00 TL
|13:45
|05
|SARIPINAR MH. ÇOK AMAÇLI ETKİNLİK SALONU İÇİ KANTİN
|BİLA PARSEL
|KANTİN
|800,00 TL + KDV
|870,00 TL
|13:50
|06
|DURASILLI
|429 ADA 12 PARSEL
|İŞYERİ
|3.000,00 TL + KDV
|10.800,00 TL
|13:55
|07
|DURASILLI
|25 ADA 5 PARSEL
|İŞYERİ
|4.500,00 TL + KDV
|4.860,00 TL
|14:00
|08
|POYRAZ
|265 ADA 1 PARSEL
|İŞYERİ
|600,00 TL + KDV
|650,00 TL
|14:05
|09
|POYRAZDAMLARI
|274 ADA 1 PARSEL
|LOJMAN
|1.000,00 TL
|1.080,00 TL
|14:10
|S.
N.
|TAŞINMAZ
MAHALLESİ
|ADA/PARSEL/
KOORDİNAT
|VASFI
|M2
|AYLIK MUHAMMEN
KİRA BEDELİ
+% 20 KDV (TL)
|% 3 GEÇİCİ İHALE
TEMİNATI (TL)
|İHALE SAATİ
|10
|KURTULUŞ MAH.
GÜMÜŞ ÇAYI CAD.
|601941.824261716.49-602000.78-4261705.36-601923.28-4261618.22-601982.24-4261607.10
|BOŞ ALAN
|6.000,00
|10.500,00 TL + KDV
|11.350,00 TL
|14:15
|11
|ATATÜRK
|3250 ADA 6 PARSEL
|ARSA
|793,00
|4.000,00 TL
|4.320,00 TL
|14:20
|S.N.
|TAŞINMAZ
MAHALLESİ
|ADA/PARSEL/ KOORDİNAT
|VASFI
|YILLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ + % 20 KDV (TL)
|% 3 GEÇİCİ İHALE
TEMİNATI (TL)
|İHALE SAATİ
|12
|SART
|106 ADA 1 PARSEL
|ARAÇ KANTAR
|30.000,00 TL + KDV
|2.700,00 TL
|14:25
|S.N.
|TAŞINMAZ MAHALLESİ
|ADA/PARSEL/
KOORDİNAT
|VASFI
|M2
|YILLIK MUHAMMEN
KİRA BEDELİ (TL)
|%3 GEÇİCİ İHALE TEMİNATI(TL)
|İHALE SAATİ
|13
|MERSİNDERE
|139 ADA 1 PARSEL
|ARAZİ
|3.860,00
|6.000,00 TL
|540,00 TL
|14:30
|14
|KEMERDAMLARI
|2300 PARSEL
|ARAZİ
|3.750,00
|7.000,00 TL
|630,00 TL
|14:35
|15
|KEMERDAMLARI
|2612 PARSEL
|ARAZİ
|4.800,00
|9.000,00 TL
|810,00 TL
|14:40
|16
|YEŞİLOVA
|155 ADA 2 PARSEL
|ARAZİ
|5.217,84
|23.000,00 TL
|2.070,00 TL
|14:45
|17
|TAYTAN
|3059 PARSEL
|ARAZİ
|7.150,00
|28.000,00 TL
|2.520,00 TL
|14:50
|18
|TAYTAN
|260 ADA 33 PARSEL
|ARAZİ
|2.084,37
|8.000,00 TL
|720,00 TL
|14:55
|19
|DURASILLI
|4410 PARSEL
|ARAZİ
|10.750,00
|25.000,00 TL
|2.250,00 TL
|15:00
|20
|DURASILLI
|4441 PARSEL
|ARAZİ
|18.450,00
|55.000,00 TL
|4.950,00 TL
|15:05
|21
|BEYLİKLİ
|1460 PARSEL
|ARAZİ
|19.100,00
|40.000,00 TL
|3.600,00 TL
|15:10
|22
|DURASILLI
|4452 PARSEL
|ARAZİ
|8.850,00
|15.000,00 TL
|1.350,00 TL
|15:15
|23
|BEYLİKLİ
|1577 PARSEL
|ARAZİ
|15.550,00
|30.000,00 TL
|2.700,00 TL
|15:20
3.1-İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde;
3.1.1-Kanuni İkametgah sahibi olmak.(Nüfus Müdürlüğünden ya da elektronik ortamdan alınmış ikametgah İl mühaberi)
3.1.2-T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi.
3.1.3-Vekaletle katılım halinde noter tasdikli vekaletname ile vekaleten katılan kişinin noter onaylı imza beyannamesi.
3.1.4-Geçici İhale Teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu veya ihaleye iştirak edecek kişi adına düzenlenmiş bu tutarda Bankalar ve Özel finans kurumlarının verecekleri süresiz banka teminat mektubu.
3.1.5-Şartname bedelinin ödendiğini gösterir alındı makbuzu.
3.1.6-İstekli adına ve vekaleten katılım olması halinde ayrıca vekalet eden kişi adına, Cumhuriyet Savcılığından veya elektronik ortamda alınan Adli Sicil Belgesi.
3.1.7-Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair Belediyemiz Gelirler Müdürlüğünden alınan belge.
3.2-İsteklinin Tüzel Kişilik Olması Halinde;
3.2.1-Tüzel kişiliğin bağlı olduğu odadan tebligat için adres beyanı.
3.2.2-Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
3.2.3-İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
3.2.4-Vekaleten katılma halinde noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.
3.2.5-Geçici ihale teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu veya ihaleye iştirak edecek tüzel kişi adına düzenlenmiş bu tutarda bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz ve kesin banka teminat mektubu.
3.2.6-Şartname bedelinin ödendiğini gösterir alındı makbuzu.
3.2.7-Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair Belediyemiz Gelirler Müdürlüğünden alınan belge.
3.2.8- Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca; istekli tüzel kişilik; anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limited şirket ise şirket müdürlerinin ve ortaklarının tamamının, kollektif şirket ise; ortaklarının tamamının, komandit şirket ise komandite ortaklarının hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyeleri ile ihaleye vekaleten katılım halinde vekalat eden kişiye ait Cumhuriyet Savcılığından veya elektronik ortamda alınmış Adli Sicil Belgesi.
3.3-Ortak girişim olması halinde;
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (3.1) veya (3.2) maddelerindeki belgeler ve noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi istenir.
4.1- Şartname bedeli;
4.1.1-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 7.maddesinin ilgili fıkraları hükmü uyarınca hazırlanan kira ihale şartnamesini ihaleye katılacak olan talipliler, her bir taşınmaz için 2.500,00 TL (İki Bin Beş Yüz Türk Lirası) makbuz karşılığında, mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebileceği gibi İdare'de ücretsiz okuyabileceklerdir. Taliplilere ilanen duyrulur.
Basın No: ILN01974477
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