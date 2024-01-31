T.C. KONYA 3. İCRA DAİRESİ



2023/989 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/989 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Satışa konu Konya ili, Karatay ilçesi, Fevziçakmak mahallesi, 30777 ada 3 parsel numarasında 33.180,77 m2 alanlı ve On Üç Bloklu Yedi Katlı Betonarme Apartman ve Arsası vasfıylaA blok 5.kat 24nolu bağımsız bölüm kat mülkiyeti ile kurulduğu bilirkişi marifeti ile tespit edilmiştir.

Satışa konu taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz ve bina konum ve yapı özellikleri bilirkişi tarafından tespit edilen özellikler SATIŞİLANI EKİNDE BULUNAN BİLİRKİŞİ RAPORUNDA AYRINTILI OLARAK MEVCUT OLUP BİLİRKİŞİ RAPORUNUN İHALE KATILIMCILARI TARAFINDAN İNCELEMESİ YAPILABİLECEKTİR.

Bağımsız Bölümün Özellikleri:

Keşfe konu A Blok 24 nolu bağımsız bölüm mesken, 5. Katta bina girişine göre sağ tarafta konumlu olup antre, 3 oda, 1 salon, 1 mutfak, hol, Banyo, wc-lavabo, duş ve 3 balkondan oluşmaktadır. Dairenin salon ve odalarda yer döşemesi lamine parke, duvarlar alçı sıva üzeri boya kaplama, tavanlar salonda sıva üzeri boyalı, diğer yerlerde sıva üzeri boyalıve kartonpiyerlidir. Mutfakta yer döşemesi seramik, duvar yüzeyleri seramik kaplama, tavan saten alçı üzeri boyalı ve kartonpiyerli olup, tezgah mermer, tezgah alt-üst dolabı, ve set üstü ocak mevcuttur. Antrede vestiyer dolabı mevcut olup, yer döşemesi seramik, duvar yüzeyleri sıva üzeri boya kaplama, tavanlar sıva üzeri boya kaplama ve kartonpiyer tavanlıdır. Gece holünde yer döşemesi seramik kaplama, duvar yüzeyleri ve tavanlar saten alçı üzeri boyalı ve kartonpiyerlidir. Pencereler ahşap doğramadır. İç kapılar ahşap kapı, giriş kapısı çelik kapıdır. Islak hacimlerde (WC-Lavabo-Banyo, duş) zemin ve duvar kaplamaları seramik kaplama, tavanlar wc de aliminyum asma tavan, diğer yerlerde sıva üzeri boya kaplı olup, banyodatezgah üstü mermer lavabo ve tezgah altı dolap, klozet ve temperli cam duşakabin, duş bölümünde klozet ve ayaklı seramik lavabo, WC-lavaboda tezgah üstü mermer lavabo ve tezgah altı dolap mevcuttur.Balkonlar cam balkon ile kapatılmıştır. Dairede doğalgaz yakıtlı,yerden ısıtma tesisatı kullanılmaktadır. Konu bina yaklaşık 16 yıllık yapıdır. Kuzey ve Batı cepheli, A Blok, 5. Kat,24bağımsız bölüm numaralı mesken balkon dâhil yaklaşık brüt 165 m2,net 135,80 m2'dir

Satışa konu taşınmazın keşif tarihi (06/06/2023)itibariyle değerinin 2.750.000,00 TL (İkimilyonyediyüzellibinTürkLirası) olduğu tespit edilmiştir.

Taşınmaz satışından %10 oranında KDV uygulanacaktır.

Adresi : Konya İli, Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi 10496 sokak Erler sitesi No:2/24 Karatay/KONYA'dır.

Yüzölçümü : 33.180,77 m2

Arsa Payı : 70/24000

İmar Durumu: Keşfe konu meskenin yapılı bulunduğu ana taşınmaz Karatay Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 13.03.2023 tarih ve 79455 sayılı yazı eki imar durum belgesine göre 1/1000 ölçekli imar planında konut alanına isabet etmektedir. T.A.K.S=0.27,Emsal=1.52 ve Hmax=18.00 mt olarak belirtilmiştir. Parsel üzerindeki borç konusu bağımsız bölümün bulunduğu binanın 2007 yılı 54-28 ruhsat numarasıyla ruhsatlı olduğu belirlenmiştir. Parsel imar parseli konumundadır. Belediyenin belirlediği 2023 yılı emlak vergisine esas m2 birim değeri 645,86 TL/m² dir.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/03/2024 - 10:23

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/03/2024 - 10:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 10:23

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 10:23

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01975576

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