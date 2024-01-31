TC. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya No: 2023/1662 EsasKAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Samsun İli, Canik İlçesi, Yeni Mahalle

ADA NO : 1191

PARSEL NO : 27

VASFI : Dükkan

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ali Tanju Avut, Alp Hatipoğlu, Arife Serpil Hatipoğlu, Aysel Şenel, Berrin Yüksel, Durdane Üste, Elif Avut, Emine Fermude Güvenen, Emine Tüba Bedir, Filiz Hatipoğlu, Güliz Ülger, Kemal Hatipoğlu, Mahir Yücedağ, Melek Avut, Necla Çakır, Necmi Hatipoğlu, Neşe Hatipoğlu, Saliha Uzdil, Sema Eroğlu, Serdal Timar, Sibel Başnamlı, Tufan Hatipoğlu, Yaşar Avut

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Samsun İli, Canik İlçesi, Yeni Mahalle, 1191 ada,

27 parsel sayılı taşınmazda, davalılara ait hissenin, Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 15/09/2022 tarih ve 1339 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda maliki, cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescili için mahkememizin 2023/1662 esas sırasında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN01976268

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