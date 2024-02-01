ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/651 Esas

KARAR NO : 2024/31

Davacı MUSTAFA KAYA aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

"İstanbul ili, Çatalca ilçesi, Ferhatpaşa mahallesi/Köyü, cilt no:1, Hane no:777, BSN:9'da nüfusa kayıtlı Hayati ve Firuzan oğlu 25/10/1988 Çatalca doğumlu, 13568422528 T.C. Kimlik nolu Mustafa Kaya'nın "Mustafa" olan isminin "Uğur Mustafa" olarak değiştirilmesi ile Nüfusa bu şekilde kayıt ve tesciline" Karar verilmiş olup, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 16/01/2024

Basın No: ILN01976663

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