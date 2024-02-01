SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

S.

N. TAŞINMAZ

MAHALLESİ ADA/PARSEL/

KOORDİNAT VASFI AYLIK MUHAMMEN

KİRA BEDELİ

+% 20 KDV (TL) %3GEÇİCİ İHALE

TEMİNATI (TL) İHALE SAATİ 01 KURTULUŞ MAH.

KURTULUŞ ÇARŞISI 4285 ADA 1 PARSEL 10 NOLU İŞYERİ (MANAV) 10.000,00 TL + KDV 36.000,00 TL 13:30 02 KURTULUŞ MAH.

KURTULUŞ ÇARŞISI 4285 ADA 1 PARSEL 11 NOLU İŞYERİ (KURUYEMİŞÇİ) 10.000,00 TL + KDV 36.000,00 TL 13:35 03 BEŞEYLÜL 600107.14-4262543.82 BÜFE 7.500,00 TL + KDV 8.100,00 TL 13:40 04 CUMHURİYET 600282.44-426133.91 BÜFE 5.000,00 TL + KDV 5.400,00 TL 13:45 05 SARIPINAR MH. ÇOK AMAÇLI ETKİNLİK SALONU İÇİ KANTİN BİLA PARSEL KANTİN 800,00 TL + KDV 870,00 TL 13:50 06 DURASILLI 429 ADA 12 PARSEL İŞYERİ 3.000,00 TL + KDV 10.800,00 TL 13:55 07 DURASILLI 25 ADA 5 PARSEL İŞYERİ 4.500,00 TL + KDV 4.860,00 TL 14:00 08 POYRAZ 265 ADA 1 PARSEL İŞYERİ 600,00 TL + KDV 650,00 TL 14:05 09 POYRAZDAMLARI 274 ADA 1 PARSEL LOJMAN 1.000,00 TL 1.080,00 TL 14:10

S.

N. TAŞINMAZ

MAHALLESİ ADA/PARSEL/

KOORDİNAT VASFI M2 AYLIK MUHAMMEN

KİRA BEDELİ

+% 20 KDV (TL) % 3 GEÇİCİ İHALE

TEMİNATI (TL) İHALE SAATİ 10 KURTULUŞ MAH.

GÜMÜŞ ÇAYI CAD. 601941.824261716.49-602000.78-4261705.36-601923.28-4261618.22-601982.24-4261607.10 BOŞ ALAN 6.000,00 10.500,00 TL + KDV 11.350,00 TL 14:15 11 ATATÜRK 3250 ADA 6 PARSEL ARSA 793,00 4.000,00 TL 4.320,00 TL 14:20

S.N. TAŞINMAZ

MAHALLESİ ADA/PARSEL/ KOORDİNAT VASFI YILLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ + % 20 KDV (TL) % 3 GEÇİCİ İHALE

TEMİNATI (TL) İHALE SAATİ 12 SART 106 ADA 1 PARSEL ARAÇ KANTAR 30.000,00 TL + KDV 2.700,00 TL 14:25

S.N. TAŞINMAZ MAHALLESİ ADA/PARSEL/

KOORDİNAT VASFI M2 YILLIK MUHAMMEN

KİRA BEDELİ (TL) %3 GEÇİCİ İHALE TEMİNATI(TL) İHALE SAATİ 13 MERSİNDERE 139 ADA 1 PARSEL ARAZİ 3.860,00 6.000,00 TL 540,00 TL 14:30 14 KEMERDAMLARI 2300 PARSEL ARAZİ 3.750,00 7.000,00 TL 630,00 TL 14:35 15 KEMERDAMLARI 2612 PARSEL ARAZİ 4.800,00 9.000,00 TL 810,00 TL 14:40 16 YEŞİLOVA 155 ADA 2 PARSEL ARAZİ 5.217,84 23.000,00 TL 2.070,00 TL 14:45 17 TAYTAN 3059 PARSEL ARAZİ 7.150,00 28.000,00 TL 2.520,00 TL 14:50 18 TAYTAN 260 ADA 33 PARSEL ARAZİ 2.084,37 8.000,00 TL 720,00 TL 14:55 19 DURASILLI 4410 PARSEL ARAZİ 10.750,00 25.000,00 TL 2.250,00 TL 15:00 20 DURASILLI 4441 PARSEL ARAZİ 18.450,00 55.000,00 TL 4.950,00 TL 15:05 21 BEYLİKLİ 1460 PARSEL ARAZİ 19.100,00 40.000,00 TL 3.600,00 TL 15:10 22 DURASILLI 4452 PARSEL ARAZİ 8.850,00 15.000,00 TL 1.350,00 TL 15:15 23 BEYLİKLİ 1577 PARSEL ARAZİ 15.550,00 30.000,00 TL 2.700,00 TL 15:20

1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/c ve diğer ilgili maddelerine göre ve Belediye Başkanlık Makamının 25/01/2024 tarihli ihale onayına istinaden, 15/02/2024 tarihi Perşembe günü Belediye Encümeni huzurunda ve aşağıda listede belirtilen saatlerde kiralama ihalesi yapılacaktır. Tablonun 1 ve 2. sıralarında bulunan taşınmazlar 04/10/2022 tarih ve 2022/94 sayılı, 6.Sırasında bulunan taşınmazın 02/05/2018 tarih ve 2018/47 sayılı Belediye Meclis kararları gereği 10 yıllığına, diğer taşınmazların ise 3 yıllığına "Açık Teklif Artırma Usulüne göre" kiralama ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılacak taliplilerin şartname bedel makbuzu, geçici ihale teminat makbuzu ve istenilen diğer belgeleri en geç, 14/02/2024 tarihi Çarşamba günü, saat 16:30'a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur. Talipliler, başvuru evraklarını iadeli taahhütlü posta ile de Belediyemize gönderebilirler. Ancak, postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, ihale evraklarının teslim saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşmaması halinde, bu gecikmeden Belediyemiz sorumlu değildir.2-İhaleye çıkarılan taşınmazların bulunduğu mahalle, ada/parsel, aylık/yıllık muhammen kira bedeli ile geçici ihale teminatı gibi bilgiler aşağıdaki tabloda tespit edilmiştir.

3.1-İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde;

3.1.1-Kanuni İkametgah sahibi olmak.(Nüfus Müdürlüğünden ya da elektronik ortamdan alınmış ikametgah İl mühaberi)

3.1.2-T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi.

3.1.3-Vekaletle katılım halinde noter tasdikli vekaletname ile vekaleten katılan kişinin noter onaylı imza beyannamesi.

3.1.4-Geçici İhale Teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu veya ihaleye iştirak edecek kişi adına düzenlenmiş bu tutarda Bankalar ve Özel finans kurumlarının verecekleri süresiz banka teminat mektubu.

3.1.5-Şartname bedelinin ödendiğini gösterir alındı makbuzu.

3.1.6-İstekli adına ve vekaleten katılım olması halinde ayrıca vekalet eden kişi adına, Cumhuriyet Savcılığından veya elektronik ortamda alınan Adli Sicil Belgesi.

3.1.7-Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair Belediyemiz Gelirler Müdürlüğünden alınan belge.

3.2-İsteklinin Tüzel Kişilik Olması Halinde;

3.2.1-Tüzel kişiliğin bağlı olduğu odadan tebligat için adres beyanı.

3.2.2-Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

3.2.3-İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

3.2.4-Vekaleten katılma halinde noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

3.2.5-Geçici ihale teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu veya ihaleye iştirak edecek tüzel kişi adına düzenlenmiş bu tutarda bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz ve kesin banka teminat mektubu.

3.2.6-Şartname bedelinin ödendiğini gösterir alındı makbuzu.

3.2.7-Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair Belediyemiz Gelirler Müdürlüğünden alınan belge.

3.2.8- Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca; istekli tüzel kişilik; anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limited şirket ise şirket müdürlerinin ve ortaklarının tamamının, kollektif şirket ise; ortaklarının tamamının, komandit şirket ise komandite ortaklarının hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyeleri ile ihaleye vekaleten katılım halinde vekalat eden kişiye ait Cumhuriyet Savcılığından veya elektronik ortamda alınmış Adli Sicil Belgesi.

3.3-Ortak girişim olması halinde;

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (3.1) veya (3.2) maddelerindeki belgeler ve noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi istenir.

4.1- Şartname bedeli;

4.1.1-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 7.maddesinin ilgili fıkraları hükmü uyarınca hazırlanan kira ihale şartnamesini ihaleye katılacak olan talipliler, her bir taşınmaz için 2.500,00 TL (İki Bin Beş Yüz Türk Lirası) makbuz karşılığında, mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebileceği gibi İdare'de ücretsiz okuyabileceklerdir. Taliplilere ilanen duyrulur.

Basın No: ILN01974477

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