T.C. GEMLİK SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/1927 Esas

İLANDIR

Turhan ile Anna Maria'dan olma,17/03/1966 dğ.lu, Derya CANDEĞER'e ve Allanur ve Sere'den olma, 27/21/1965 dğ.lu, NAZIRA ALLAMOVA isimli şahıslar için çıkartılan tebligatların iade gelmesi, yurtdışı adresine çıkartılan tebligatın, adreste ulaşılamadığı belirtilerek iade edilmiş olduğu, tebligatların bir türlü yapılaması nedeniyle Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup duruşmanın atılı bulunduğu 20/05/2024 tarih saat 09.40ta müteveffa Turhan CANDEĞER tarafından düzenlettirilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu Derya CANDEĞER ve Nazıra ALLAMOVA'ya tebliğ olunur.

Basın No: ILN01976529

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