TC. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 02.02.2024 00:00
Dosya No: 2023/1661 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kale Mahalle
ADA NO : 552
PARSEL NO : 95
VASFI : Arsa
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1-Gülgün DEMİRCİOĞLU
2-Gülhan DEMİRCİOĞLU
3-Kamil DEMİRCİOĞLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 552
ada, 95 parsel sayılı taşınmazda (28,90 metrekarelik kısmın), davalılara ait hissenin, Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 25/11/2021 tarih ve 759 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.
Yukarıda maliki, cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescili için mahkememizin 2023/1661 esas sırasında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Basın No: ILN01976594
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