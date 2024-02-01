TC. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya No: 2023/1661 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kale Mahalle

ADA NO : 552

PARSEL NO : 95

VASFI : Arsa

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1-Gülgün DEMİRCİOĞLU

2-Gülhan DEMİRCİOĞLU

3-Kamil DEMİRCİOĞLU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 552

ada, 95 parsel sayılı taşınmazda (28,90 metrekarelik kısmın), davalılara ait hissenin, Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 25/11/2021 tarih ve 759 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda maliki, cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescili için mahkememizin 2023/1661 esas sırasında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN01976594

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