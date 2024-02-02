ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLAN

ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

Aşağıda dökümü yazılı olan Mülkiyeti Belediyemize ait, Hızırbey Mahallesi 4332 Ada 6 Parselinde kayıtlı 424,11 m²'lik Arsanın , Hızırbey Mahallesi 4345 Ada 19 Parselinde kayıtlı 508,41 m²'lik Arsanın , Hızırbey Mahallesi 4345 Ada 20 Parselinde kayıtlı 549,47 m²'lik Arsanın , Hızırbey Mahallesi 4345 Ada 21 Parselinde kayıtlı 492,24 m²'lik Arsanın , Doğancı Mahallesi 1636 Ada 170 Parselinde kayıtlı 339,98 m²'lik Arsanın , Dere Mahallesi 5728 Ada 4 Parselinde kayıtlı 568,41 m²'lik Arsanın , Dere Mahallesi 5728 Ada 5 Parselinde kayıtlı 598,48 m²'lik Arsanın , Dere Mahallesi 5728 Ada 9 Parselinde kayıtlı 300,06 m²'lik Arsanın , Yazısöğüt Mahallesi 5747 Ada 17 Parselinde kayıtlı 569,73 m²'lik Arsanın , Yazısöğüt Mahallesi 5747 Ada 18 Parselinde kayıtlı 568,77 m²'lik Arsanın , Deregümü Mahallesi 3968 Ada 9 Parselinde kayıtlı 2.894,79 m²'lik Arsanın satışının yapılmasına ve satış bedelinin peşin alınmasına 2886 Sayılı Kanunun 35/c maddesi hükmünce açık artırma usulüyle 13/02/2024 günü saat 14.30' da ihaleye çıkartılacaktır. İhaleye girebilmek için;

İstekliler İhale anında ikametgâh ilmühaberini Belediyeye vermek mecburiyetindedir. İhale Belediye Encümen/Meclis (Katılım Yoğunluğuna Göre) Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhaleye katılacak şahıs veya şirketler Belediyeye borcu olmadığına dair evrak getireceklerdir. Bu ihaleye ait Şartname mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisinde görülebilir. İhale Geçici Teminatının ihale günü saat 12:30'a kadar Isparta Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Bölümüne yatırılması zorunludur. Yatırılmadığı takdirde ihaleye girecek şahıs veya şirketler hiçbir hak ve talepte bulunamazlar. (İhaleye katılabilmek için yatırılan nakit geçici teminatın iadesi ihale sonrasında katılımcıdan alınacak teminat iade dilekçesine istinaden vereceği IBAN numarasına yatırılacaktır.) Telgrafla veya faksla yapılacak müracaatlar ve postadan gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İlan olunur.

S.NO MAHALLE ADA P M² CİNSİ MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ 1 Hızırbey 4332 6 424,11 ARSA 4.250.000,00 TL

127.500,00 TL

13/02/2024 2 Hızırbey 4345 19 508,41 ARSA 5.100.000,00 TL

153.000,00 TL

13/02/2024 3 Hızırbey 4345 20 549,47 ARSA 5.500.000,00 TL 165.000,00 TL

13/02/2024 4 Hızırbey 4345 21 492,24 ARSA 5.000.000,00 TL 150.000,00 TL

13/02/2024 5 Doğancı 1636 170 339,98 ARSA 3.700.000,00 TL 111.000,00 TL

13/02/2024 6 Dere 5728 4 568,41 ARSA 4.500.000,00 TL

135.000,00 TL

13/02/2024 7 Dere 5728 5 598,48 ARSA 4.800.000,00 TL 144.000,00 TL

13/02/2024 8 Dere 5728 9 300,06 ARSA 2.500.000,00 TL 75.000,00 TL

13/02/2024 9 Yazısöğüt 5747 17 569,73 ARSA 2.500.000,00 TL 75.000,00 TL 13/02/2024 10 Yazısöğüt 5747 18 568,77 ARSA 2.500.000,00 TL 75.000,00 TL 13/02/2024 11 Deregümü 3968 9 2.894,79 ARSA 32.500.000,00 TL 975.000,00 TL 13/02/2024

a)İstekli Şirket ise kanıtlayıcı belgeleri,b)Noter tasdikli imza sirküleri,c)Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini,d)İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,e)Isparta Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,f)Adli Sicil Kaydı,g)İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak(Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti ile belgelenecek),tüzel kişi olması halinde ise T.C. kanunlarına göre Türkiye'de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak,h)İhaleye katılacak Şahıs veya şirket adına girilecekse şirket yetkilisi tarafından imzalanan yer görme belgesi,





Basın No: ILN01976320

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