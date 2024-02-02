T.C. Babaeski Sulh Hukuk Mahkemesinden ilan

ESAS NO : 2023/475 Esas Davacı Fatma Ulu ve Hafize Demirtaş vekili tarafından mirasçılık belgesi talep edilen Kırklareli İli, Babaeski İlçesi,Osmaniye mah/köy, Cilt No:34 Hane No:25, BSN: 3'de nüfusa kayıtlı, Mustafa ve Havva kızı, 01/07/1894 doğumlu, 19010390070 TC kimlik nolu Ayşe OKUR'un, 06/04/1977 tarihindemirasçısı olmadan vefat ettiği anlaşılmış olup,muris Ayşe OKUR'unmirasçısı olduğunu ileri süren mirasçılar var ise mirasçı olduklarına dair tüm bilgi, belge ve delilleri ile birlikteilan tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde mahkememize başvurmaları, aksi takdirde ilgililerin istihkak davası açma hakkı saklı olmak üzere TMK'nın 594.maddesi gereğince Devlet Hazinesinin mirasçılığına karar verileceği hususu ilan olunur. 17/01/2024

Basın No: ILN01976765

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