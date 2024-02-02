T.C. Küçükçekmece İcra Dairesi

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 14:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/03/2024 - 14:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/04/2024 - 14:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/04/2024 - 14:55

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2024 - 11:23

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2024 - 11:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 11:23

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 11:23

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri :İstanbul İl, Başakşehir İlçe, TATARCIK Mahalle/Köy, TATARCIK ÇİFTLİĞİ Mevkii, 104 Ada, 4 Parsel, 5 Nolu Bağımsız BölümAdresi : İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 1.Kısım Mahallesi, Yonca Villa Park Sitesi, Cemil Meriç Sokak, Numara 1/M, 5 Bağımsız Numaralı Tripleks Villa Adresi Başakşehir/ İSTANBULİmar Durumu :Başakşehir Belediye Başkanlığı İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.03.2020 Tarihli İmar Durum Yazısına Göre; Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 1.Kısım Mahallesi, Tatarcık Mevkii, 104 Ada, 4 Parsel Sayılı Söz Konusu Parsel; 15.05.2015 Tasdik Tarihli 1/1000 Ölçekli, Başakşehir İlçesi, Özel Proje Alanına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Kapsamında Kalmakta Olduğu, Ancak Bahse Konu Parseli de Kapsayan Alanda Yapılan 15.05.2015 Tasdik Tarihli Uygulama İmar Planı Değişikliği İçin, İstanbul 12. İdare Mahkemesinin 21.12.2017 Tarih Ve 2016-220 Esas Numaralı, 2017-2313 Karar Numaralı, Kararı İle İptal Kararı Verildiği, Bu Hususlar Çerçevesinde İmar Planı İptal Edilmiş Olan 104 Ada, 4 Parsel Sayılı Taşınmaza İmar Durumu Bilgisi Verilememekte Olduğu Bildirilmektedir Denilmiştir.Kıymeti : 25.951.067,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki GibidirÖzellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, TATARCIK Mahalle/Köy, TATARCIK ÇİFTLİĞİ Mevkii, 104 Ada, 4 Parsel, 12 Nolu Bağımsız BölümAdresi : İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 1.Kısım Mahallesi, Yonca Villa Park Sitesi, Cemil Meriç Sokak, Numara 1/Af, 12 Bağımsız Numaralı Tripleks Villa Başakşehir/ İSTANBULİmar Durumu :Başakşehir Belediye Başkanlığı İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.03.2020 Tarihli İmar Durum Yazısına Göre; Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 1.Kısım Mahallesi, Tatarcık Mevkii, 104 Ada, 4 Parsel Sayılı Söz Konusu Parsel; 15.05.2015 Tasdik Tarihli 1/1000 Ölçekli, Başakşehir İlçesi, Özel Proje Alanına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Kapsamında Kalmakta Olduğu, Ancak Bahse Konu Parseli de Kapsayan Alanda Yapılan 15.05.2015 Tasdik Tarihli Uygulama İmar Planı Değişikliği İçin, İstanbul 12. İdare Mahkemesinin 21.12.2017 Tarih Ve 2016-220 Esas Numaralı, 2017-2313 Karar Numaralı, Kararı İle İptal Kararı Verildiği, Bu Hususlar Çerçevesinde İmar Planı İptal Edilmiş Olan 104 Ada, 4 Parsel Sayılı Taşınmaza İmar Durumu Bilgisi Verilememekte Olduğu Bildirilmektedir Denilmiştir.Kıymeti : 25.230.204,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

31/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.



Basın No: ILN01976882

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