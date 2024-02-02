T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

T.C.SİLİVRİİCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2024 - 11:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2024 - 11:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 11:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 11:15

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Silivri Tapu Müdürlüğü tarafından tanzim ve tasdik edilmiş olan 24.06.2022 tarihli sayılı tapu kayıt örneğine göre Silivri İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 5999 ada 7 parsel (eski 315 ada, 93 parsel) sayılı 824,10m2 miktarlı kat irtifakı tesisli arsa vasıflı taşınmazda 22/807 arsa paylı Teras Kat (29) bağımsız bölüm numaralı Dairenin tamamının Coşkun Ceylan adına kayıtlı olduğu, kaydında dosya haczi ile takyidat mevcut olduğu bildirilmiştir.İMAR DURUMUDosyasında bulunan Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan 1417982 sayılı imar durum belgesine göre Silivri İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 5999 ada, 7 parsel (eski 315 ada, 93 parsel); 29.12.2021 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Silivri Merkez Sahil Bölgesi Uygulama İmar Planı içinde kısmen konut alanında, kısmen yol alanında kalmakta olup, konut alanında Emsal:0.45, yapı Düzeni: Ayrık Nizam, kat adeti: 2 kat olarak imar durumu mevcuttur. Yapı Emsali (E): 0.45 olan meskun konut alanlarında; Yapı yüksekliği:2 kat ve Yençok:7.50 metredir. Ön Bahçe mesafesi: 5 metre, Yan bahçe mesafesi: 3 metredir. İfraz şartları; mim. İfraz büyüklüğü; 500,00m2'den, mim. Parsel cephesi; 15 metre ve mim. Parsel deriliği; 20 metreden az olamaz denilmiştir.HUDUDU ve SAHASISöz konusu taşınmazın dosyası içerisinde bulunan tapu kaydı ve çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMUSatışa konu taşınmaz; İstanbul, Silivri İlçesi, tapuda Cumhuriyet Mahallesi, Kınalı Caddesinde, tapunun 5999 ada, 7 parsel (eski 315 ada, 99 parsel) numarasında kayıtlı ve Kınalı Caddesinden 1-3 dış kapı numarası alan 824,10m2 alana sahip kat irtifakı tesisli Tunay Apartmanında 22/807 arsa paylı Teras Kat (29) bağımsız bölüm numaralı dairenin tamamı niteliğindedir.Taşınmaz mesai saatlerinde kapalı olduğundan emsal taşınmazlar ve Tapu Müdürlüğünde bulunan onaylı mimari projesi tetkik edilmiştir.Bodrum kat+ zemin kat+ 5 normal kat+ teras kattan müteşekkil, B.A.K. Tarzda, ayrık nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, elektrik, sıhhi tesisatları mevcut, dış cephesi sıvalı-boyalı, asansörlü, ana binanın teras katında yer alan 29 b.b. nolu daire Tapu Müdürlüğünde bulunan onaylı mimari projesine göre 34,00m2 alanlı sahip, hol, antre, salon, mutfak, oda, banyo-WC mahalleri ile 45,00m2 teras alanı bulunmaktadır. Taşınmazın toplam alanı 79,00m2'dir. Daire pencereleri PVC ve ısıcamlı, çelik giriş kapılı, elektrik ve sıhhi tesisatları mevcuttur. Emsal dairelerde zeminler seramik ve parke kaplı, duvarlar sıvalı ve boyalı, mutfaklarda sabit tezgah üstü ahşap dolaplı, ahşap iç kapılı, çelik dış kapılıdır.Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören genellikle yazlık kullanım amaçlı konut alanında yer almaktadır.Adresi : İstanbul İli Silivri İlçesi Silivri / İSTANBULYüzölçümü : 824,10 m2İmar Durumu :YokKıymeti : 650.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı ve dosyasındaki gibidir.

15/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01977335

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