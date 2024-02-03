T.C.NEVŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

8 NO'LU TAŞINMAZ

Özellikleri : Nevşehir İli Merkez İlçesi Sulusaray/Yeni Mahallesi Dölek Mevki 415 Ada 31 Parsel sayılı Bağ vasfındaki taşınmazın satışı yapılacaktır. Taşınmaz düz topoğrafyaya sahip tarım arazisi olup üzerinde bağ yoktur. Adresi :Sulusaray/Yeni Mah. Dölek Mevki 415 Ada 31 ParselMerkez/NEVŞEHİRYüzölçümü : 9.570,69 m2 KDV Oranı : %10İmar Durumu:Yok Kıymeti : 1.485.418,94 TLKaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir. Tapu kaydı üzerinde 24/05/2021 tarih ve 10770 Yevmiye sayılı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. lehine 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. maddesine göre belirtme beyanı vardır. TEDAŞ kayıtlarında taşınmaz üzerinde 5,78 m2 direk yeri ve 861,10 m2 irtifa hakkı tesisi ile ilgili işlemlerin bulunduğu bildirilmiştir.