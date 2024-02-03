T.C.NEVŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Giriş Tarihi: 04.02.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 00:27
|1 NO'LU TAŞINMAZ
|Özellikleri : Nevşehir İli Merkez İlçesi Sulusaray/Yeni Mahallesi Akyazı Mevki 365 Ada 165 Parsel Parsel sayılı Bağ vasfındaki taşınmazın satışı yapılacaktır. %2-4 eğimli topoğrafyaya sahip tarım arazisidir. Adresi : Sulusaray/Yeni Mahalle Akyazı Mevki 365 Ada 165 ParselMerkez/NEVŞEHİR Yüzölçümü : 1.279,57 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 110.330,92 TL KDV Oranı : %10
|Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 10:26
Bitiş Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 10:26
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 10:26
Bitiş Tarih ve Saati : 29/03/2024 - 10:26
|2 NO'LU TAŞINMAZ
|Özellikleri : Nevşehir İli Merkez İlçesi Sulusaray/Yeni Mahallesi Aşağı Mahalle Mevki 395 Ada 107 Parsel sayılı Tarla vasfındaki taşınmazın satışı yapılacaktır. Düz topoğrafyaya sahip tarım arazisi olup sulu şartlarda üretim yapılmaktadır. Adresi : Sulusaray/Yeni Mahalle Aşağı Mahalle Mevki 395 Ada 107 Parsel Merkez/NEVŞEHİR
Yüzölçümü : 322,58 m2 Kıymeti : 122.383,63 TLKDV Oranı : %10
İmar Durumu : Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planından parselin Tarımsal Niteliği Korunacak Alan (TNKA), yerleşime uygunluk açısından Önlemli Alan (ÖA_2 ) isabet ettiği ancak İmar Kanunu 18. Madde uygulanmadığı anlaşılmıştır.
|Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 10:41
Bitiş Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 10:41
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 10:41
Bitiş Tarih ve Saati : 29/03/2024 - 10:41
|3 NO'LU TAŞINMAZ
|Özellikleri : Nevşehir İli Merkez İlçesi Sulusaray/Yeni Mahallesi Aşağı Mahalle Mevki 395 Ada 85 Parsel sayılı Bahçe vasfındaki taşınmazın satışı yapılacaktır. Düz topoğrafyaya sahip tarım arazisi olup sulu şartlarda üretim yapılmaktadır. Adresi : Sulusaray/Yeni Mah. Aşağı Mahalle Mevki 395 Ada 85 Parsel Merkez/NEVŞEHİRYüzölçümü: 429,38 m² Kıymeti : 236.949,06 TL KDV Oranı : %10
İmar Durumu:Kapadokya Alan Başkanlığınca 3. Derece sit alanında kaldığı belirtilmiştir. Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planından parselin ayrık nizam 2 kata müsaadeli konut alanına ve yola isabet ettiği ancak İmar Kanunu 18. Madde uygulanmadığı anlaşılmıştır.
|Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 10:56
Bitiş Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 10:56
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 10:56
Bitiş Tarih ve Saati : 29/03/2024 - 10:56
|4 NO'LU TAŞINMAZ
|Özellikleri : Nevşehir İli Merkez İlçesi Sulusaray/Sultan Alaaddin Mahallesi Kengellik Mevki 286 Ada 119 Parsel sayılı Bağ vasfındaki taşınmazın satışı yapılacaktır. %4-6 eğimli topoğrafyaya sahip tarım arazisidir. Adresi : Sulusaray/Sultan Alaaddin Mah. Kengellik Mevki 286 Ada 119 Parsel NEVŞEHİR Yüzölçümü : 2.548,53 m2
İmar Durumu :Yok. Kapadokya Alan Başkanlığınca 3. Derece sit alanında kaldığı belirtilmiştir. Kıymeti : 395.544,60 TL KDV Oranı : %10
|Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 11:16
Bitiş Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 11:16
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 11:16
Bitiş Tarih ve Saati : 29/03/2024 - 11:16
|5 NO'LU TAŞINMAZ
|Özellikleri : Nevşehir İli Merkez İlçesi Sulusaray/Yeni Mahallesi Taşlıkardı Mevki 449 Ada 16 Parsel sayılı Tarla vasfındaki taşınmazın satışı yapılacaktır. %1-3 eğimli topoğrafyaya sahip tarım arazisidir. Adresi : Sulusaray/Yeni Mah. Taşlıkardı Mevki 449 Ada 16 Parsel Merkez/NEVŞEHİR Yüzölçümü : 2.787,68 m2 İmar Durumu:Yok Kıymeti : 384.588,33 TL KDV Oranı : %10
|Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 11:35
Bitiş Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 11:35
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 11:35
Bitiş Tarih ve Saati : 29/03/2024 - 11:35
|6 NO'LU TAŞINMAZ
|Özellikleri : Nevşehir İli Merkez İlçesi Sulusaray/Yeni Mah. Yalaktaş Mevki 434 Ada 17 Parsel sayılı Tarla vasfındaki taşınmazın satışı yapılacaktır. %1-3 eğimli topoğrafyaya sahip tarım arazisidir. Adresi : Sulusaray/Yeni Mah. Yalaktaş Mevki 434 Ada 17 Parsel Merkez/NEVŞEHİR Yüzölçümü : 3.820,22 m2 İmar Durumu :Yok
Kıymeti: 790.556,33 TL KDV Oranı: %10
|Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 11:50
Bitiş Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 11:50
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 11:50
Bitiş Tarih ve Saati : 29/03/2024 - 11:50
|7 NO'LU TAŞINMAZ
|Özellikleri : Nevşehir İli Merkez İlçesi Sulusaray/Yeni Mahallesi Yalaktaş Mevki 467 Ada 38 Parsel sayılı Tarla vasfındaki taşınmazın satışı yapılacaktır. Düz topoğrafyaya sahip tarım arazisidir. Adresi : Sulusaray/Yeni Mah. Yalaktaş Mevki 467 Ada 38 Parsel Merkez/NEVŞEHİR Yüzölçümü : 3.442,58 m2 İmar Durumu:Yok
Kıymeti : 712.407,51 TL KDV Oranı: %10
|Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 12:15
Bitiş Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 12:15
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 12:15
Bitiş Tarih ve Saati : 29/03/2024 - 12:15
|8 NO'LU TAŞINMAZ
|Özellikleri : Nevşehir İli Merkez İlçesi Sulusaray/Yeni Mahallesi Dölek Mevki 415 Ada 31 Parsel sayılı Bağ vasfındaki taşınmazın satışı yapılacaktır. Taşınmaz düz topoğrafyaya sahip tarım arazisi olup üzerinde bağ yoktur. Adresi :Sulusaray/Yeni Mah. Dölek Mevki 415 Ada 31 ParselMerkez/NEVŞEHİRYüzölçümü : 9.570,69 m2 KDV Oranı : %10İmar Durumu:Yok Kıymeti : 1.485.418,94 TLKaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir. Tapu kaydı üzerinde 24/05/2021 tarih ve 10770 Yevmiye sayılı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. lehine 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. maddesine göre belirtme beyanı vardır. TEDAŞ kayıtlarında taşınmaz üzerinde 5,78 m2 direk yeri ve 861,10 m2 irtifa hakkı tesisi ile ilgili işlemlerin bulunduğu bildirilmiştir.
|Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 13:35
Bitiş Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 13:35
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 13:35
Bitiş Tarih ve Saati : 29/03/2024 - 13:35
|9 NO'LU TAŞINMAZ
|Özellikleri : Nevşehir İli Merkez İlçesi Sulusaray Köyü Dölek Mevki 1555 Parsel sayılı Bağ vasfındaki taşınmazın satışı yapılacaktır. Düz topoğrafyaya sahip tarım arazisidir. Adresi : Sulusaray Dölek Mevki 1555 Parsel Merkez/NEVŞEHİRKDV Oranı : %10 Yüzölçümü : 6.300,00 m2Kıymeti : 3.259.305,00 TL İmar Durumu:Yok
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir, 02/06/2009 tarih ve 5621 Yevmiye sayılı Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi lehine Kadastro Müdürlüğünce düzenlenen 04/01/2006 tarihli değişiklik beyannamesi gereği taşınmazın 23,70 m² lik kısmı üzerinde (ağaç dikmemek, bina vs. sabit tesis yapmamak, sadece yıllık ziraat yapmak şartıyla) irtifak hakkı tesisi işlemi vardır.
|Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 13:55
Bitiş Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 13:55
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 13:55
Bitiş Tarih ve Saati : 29/03/2024 - 13:55
|10 NO'LU TAŞINMAZ
|Özellikleri : Nevşehir İli Merkez İlçesi Sulusaray/Sultan Alaaddin Mahallesi Lalelik Mevki 271 Ada 55 Parsel sayılı Tarla vasfındaki taşınmazın satışı yapılacaktır. Düz-düze yakın eğimli topoğrafyaya sahip tarım arazisidir. Adresi : Sulusaray/Sultan Alaaddin Mah. Lalelik Mevki 271 Ada 55 Parsel Merkez/NEVŞEHİR Yüzölçümü : 16.912,57 m2
İmar Durumu :Yok Kıymeti : 1.020.800,44 TL KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir, 20/01/2020 tarih ve 1133 Yevmiye sayılı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. lehine 1.855,51 m²irtifak hakkı vardır.
|Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 14:20
Bitiş Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 14:20
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 14:20
Bitiş Tarih ve Saati : 29/03/2024 - 14:20
|11 NO'LU TAŞINMAZ
|Özellikleri : Nevşehir İli Merkez İlçesi Sulusaray/Sultan Alaaddin Mahallesi Yeni Mahalle Mevki 338 Ada 5 Parsel sayılı Kargir Ev ve Arsası vasfındaki taşınmazın satışı yapılacaktır. Taşınmaz üzerinde 1 adet iki katlı, taban oturumu 194,00 m² mesken vasfında yapı ve tek katlı 60 m² yığma taşıyıcı sistemli garaj vasfında yapı vardır. Önünden imar yolu geçmektedir. Arazisi düztopografyaya sahiptir. Adresi: Sulusaray/Sultan Alaaddin Mah. Yeni Mahalle Mevki 338 Ada 5 Parsel Merkez/NEVŞEHİR Yüzölçümü: 725,42 m²
KDV Oranı : %20Kıymeti : 2.198.285,00 TL İmar Durumu: Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planından parselin ayrık nizam 2 kata müsaadeli konut alanına isabet ettiği ancak İmar Kanunu 18. Madde uygulamadığı anlaşılmıştır.
|Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 14:39
Bitiş Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 14:39
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 14:39
Bitiş Tarih ve Saati : 29/03/2024 - 14:39
|12 NO'LU TAŞINMAZ
|Özellikleri : Nevşehir İli Merkez İlçesi Sulusaray/Cumhuriyet Mahallesi Çiğdemlik Mevki 207 Ada 135 Parsel sayılı Bağ vasfındaki taşınmazın satışı yapılacaktır. % 4-6 eğimli topoğrafyaya sahip tarım arazisidir. Adresi : Sulusaray/Cumhuriyet Mah. Çiğdemlik Mevki 207 Ada 135 Parsel Merkez/NEVŞEHİR Yüzölçümü: 4.793,81 m2
KDV Oranı : %10Kıymeti : 2.645.416,11 TL İmar Durumu: Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planından parselin ayrık nizam 2 kata müsaadeli konut alanına, yola ve Kültürel Tesis Alanına isabet ettiği ancak İmar Kanunu 18. Madde uygulamadığı anlaşılmıştır. Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir, 21/12/2012 tarih ve 13393 Yevmiye sayılı EPDK Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı lehine 2942 sayılı Kanunun 7. maddesine göre belirtme şerhi vardır. EPDK ya ait yazıda taşınmaz üzerinde Doğalgaz Boru Hattı nedeniyle 4,32 m² lik alanda irtifak hakkı tesisinin tesciline karar verildiği bildirilmektedir.
|Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 14:59
Bitiş Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 14:59
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 14:59
Bitiş Tarih ve Saati : 29/03/2024 - 14:59
01/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01978245
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