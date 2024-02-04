T.C. ADANA 36. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.55026247-2021/391-Ceza Dava Dosyası

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Dolandırıcılık suçundan İbrahim Etem ve Saime oğlu, 1977-Adana doğumlu, Selçuk Ünal Birsözü hakkında yapılan yargılama sonucunda, 5271 Sayılı CMK'nın 3 ve 5 maddeleri gereğince Görevsizlik kararı verilmiş ve tebliğden itibaren 7 gün içerisinde Adana Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz kanun yolunun açık olmak üzere verilen hüküm sanık Selçuk Ünal Birsözü'ü tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir. 1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-Hükmün 1412 sayılı CMK'nun 310 maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde İtiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.

Basın No: ILN01978236

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