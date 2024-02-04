T.C. ADANA 36. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.55026247-2021/278-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık suçundan sanıkMustafa ve Yurdagül'den olma, 17/09/1983doğumlu, Adıyaman Tut ilçesi Boyundere nüfusuna kayıtlı14692367402 TC Kimlik nolu ABDULLAH SARI hakkında yapılan yargılama sonucunda Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık suçu yönünden TCK.nun 37/1 delaletiyle TCK.142/2-e maddesi uyarınca 2 sene 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmişve tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Adana Bölge Adliye Mahkemesi'neİstinaf yolu açık olmak üzere verilen hükümsanık Abdullah Sarı'ya tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde İtiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN01978240

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