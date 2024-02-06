T.C. ANKARA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

Ankara Adliyesi Adli Yargı Hakim Adayı iken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 689 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılan 17315171332 TC kimlik numaralı Halil KÜÇÜKDAĞLI'ın yapmış olduğu başvuru üzerine; Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunca yapılan inceleme sonucu; 23.05.2018 tarih Başvuru No: 18004829 ve Karar No: 2018/17334 sayılı kararı ile;

1) Başvurunun reddine,

2) 7075 sayılı kanunun 10. Maddesinin 3. Fıkrasını uyarınca dosyanın kurumuna devrine,

3) Kararın, kurumunca 7201 sayılı tebligat kanununa göre başvurucuya tebliğ edilmesine,

4) Kararın tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içerisinde Ankara İdari Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere 23.05.2018 tarihinde oy birliği ile karar verilmiştir.

Adı geçenin dosyada bulunan adreslerine yapılan tebligatların iade edildiği, mernis adresinin bulunmadığı, yapılan araştırma sonucunda anlaşılmıştır. İş bu karar özetinin 7021 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29 maddeleri gereğince; Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde bir defaya mahsus ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün bitiminde sanığa tebligatın yapılmış sayılacağı, tebliğinden itibaren 60 günlük süre içinde mahkemeye verilecek bir dilekçe ile yargı yoluna başvurabileceği, başvurulmadığı takdirde hüküm kesinleşeceği, gazete masrafının sanıktan ilanen tebliği olunur.

Basın No: ILN01978954

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