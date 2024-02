T.C. ÇAYELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYI:2019/313 Esas

İ L A N

Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma davası nedeniyle;

Rize İli, Çayeli İlçesi, Latifli köy, 30 Cilt, 8 Aile sıra no, 58 sıra, T.C. Kimlik no: 63700166100'da nüfusa kayıtlı dahili davalıHasan Bayraktutan ve Rize İli, Çayeli İlçesi, Latifli köy,30 Cilt, 8 Aile sıra no, 52 sıra, T.C. Kimlik no: 63715165600'da nüfusa kayıtlı dahili davalı Mehmet Bayraktutan'ın yapılan tüm araştırmalara rağmen adresinin tespit edilemediği, ölüm kaydının tespit edilemediği ve adına tebligat yapılamadığından bilirkişi raporlarında adı geçen dahili davalılar Hasan Bayraktutan ve Mehmet Bayraktutan'a ilanen tebliğine karar verilmiş olup, 7201 S.Y'nın 28 ve 29. maddeleri gereğince Çayeli Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/313 Esas sayılı dosyasında bilirkişi raporları ve 04/04/2024 günü saat 10:00'da yapılacak olan duruşma gününün tebliği ve davetiye yerine kâim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

