T.C. HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Genel Sekreterlik





Sayı : E-72305940-2023/771-1586/3694 01.02.2024

Konu : İlan Metni





İLGİLİLER :İstanbul eski Hâkimi olup, Diyarbakır Hâkimi iken meslekten çıkartılan (40180) Mesut ÖZCAN,

İstanbul eski Hâkimi olup, Gaziantep Hâkimi iken meslekten çıkarılan (40849) Seyfettin MERMERCİ



ADRES : Meçhul





İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/112 esasına kayden görülen davada başvurucu Barış Pehlivan'ın; AİHS'nin 5/3 ve 5/4 maddelerinin ihlal edildiği gerekçesiyle AİHM'e yaptığı başvurunun (76061/11) hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

Konusundan ibarettir.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 14.12.2023 tarihli, 2023/771 esas ve 2023/1998 sayılı kararı ile;

1-İlgililer hakkındaki soruşturmaya konu iddialar ile Dairemizin 2023/475 Esas sayılı soruşturma dosyasındaki iddialar arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu anlaşıldığından, iş bu soruşturma dosyasının Dairemizin 2023/475 Esas sayılı disiplin soruşturma dosyası ile birleştirilmesine, müteakip işlemlerin 2023/475 Esas sayılı dosya üzerinden yürütülmesine,

2-İlgililer hakkında yapılacak müteakip işleme esas olmak üzere, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 71'inci maddesi gereğince ilgililerin yazılı savunmalarının istenmesine, savunmalarını yapmak üzere kararın tebliğinden itibaren on günlük süre verilmesine, ilgililere isnat edilen eylemler nedeniyle kovuşturma yapılması gerekli görüldüğünden ilgililer hakkında kovuşturma izni verilmesine, düzenlenecek iddianame ile birlikte Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine verilmek üzere, soruşturma evrakının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 89'uncu maddesi uyarınca, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine,

3-İlgililer hakkındaki disiplin dosyasında karar verilebilmesi için iş bu soruşturmada verilen kovuşturma izni kararına istinaden açılacak kamu davası ile, 2023/475 Esas sayılı dosyada verilen kovuşturma izni kararına istinaden yürütülen kovuşturma sonucunun beklenmesine karar verilmiştir.

Bu itibarla;

Adı geçenler yönünden ilânen tebliğin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,

Hususları ilânen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01979058

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