T.C. PAMUKOVA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/9 Tereke

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa SELÇUK AKKUŞ'na ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

Müteveffa SELÇUK AKKUŞ'un alacaklısı veya borçlularının Pamukova Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/9 tereke sayılı dosyasınaiş bu ilanın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde başvurmadıkları takdirde yokluklarında davaya devam olunacağı ve mevcut duruma göre karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01978924

#ilan.gov.tr