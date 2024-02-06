T.C. PAMUKOVA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 07.02.2024 00:00
ESAS NO : 2023/9 Tereke
Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa SELÇUK AKKUŞ'na ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;
Müteveffa SELÇUK AKKUŞ'un alacaklısı veya borçlularının Pamukova Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/9 tereke sayılı dosyasınaiş bu ilanın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde başvurmadıkları takdirde yokluklarında davaya devam olunacağı ve mevcut duruma göre karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.
Basın No: ILN01978924
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