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Giriş Tarihi: 07.02.2024 00:00

T.C. PAMUKOVA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/9 Tereke
Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa SELÇUK AKKUŞ'na ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;
Müteveffa SELÇUK AKKUŞ'un alacaklısı veya borçlularının Pamukova Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/9 tereke sayılı dosyasınaiş bu ilanın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde başvurmadıkları takdirde yokluklarında davaya devam olunacağı ve mevcut duruma göre karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01978924

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T.C. PAMUKOVA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
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