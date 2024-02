T.C. TAŞLIÇAY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/322 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Ağrı ili, Taşlıçay ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi,

ADA NO : 107

PARSEL NO : 69

YÜZÖLÇÜMÜ : 583,61 m²'lik yüzölçümünün tamamı

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1-Ayhan Şakar

2-Burhan Şakar

3-İhsan Şakar

4-Muhlis Şakar

5-Sevim Bayat

6-Leyla Akbulut

7-Hüseyin Kızılkaya

8-Sariye Tazegün

9-Cemalettin Kızılkaya

10-Abdulla Kızılkaya

11-Zehra Yucal

12-Hatice Kumak

13-Mustafa Ali Kumak

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizde açılan ve yukarıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; yukarıda ili, ilçesi, köyü/mahallesi, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir. Taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin yukarıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Ağrı Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Karayolları Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ihtar ve ilan olunur.27/12/2023

