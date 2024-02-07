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Giriş Tarihi: 08.02.2024 00:00

T.C. AYDIN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N
ESAS NO : 2022/502 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmaz hakkında TMK. M.713/4 gereğince askıya çıkarılan ilan olup tarafları ve nitelikleri aşağıda belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 aylık yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gerektiği ilan olunur. DAVA KONUSU EDİLENTAPUSUZ TAŞINMAZ; İncirliova İlçesi, Hacıaliobası Mahallesi,216 ada, 3 -44-46-47, 229 ada, 1-2-3 parseller , doğusu yol , batısı Kerem Kaçmaz taşınmazı ,kuzeyi yol , güneyi Rıfat Üzüm taşınmazı ile çevrili olan, yaklaşık 1000. metrekare yüzölçümlü taşınmaz
Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava:
ŞUAYİP TÜTÜNCÜ İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)

Basın No: ILN01979319

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T.C. AYDIN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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