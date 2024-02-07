T.C. AYDIN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2022/502 Esas

Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava: ŞUAYİP TÜTÜNCÜ İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmaz hakkında TMK. M.713/4 gereğince askıya çıkarılan ilan olup tarafları ve nitelikleri aşağıda belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 aylık yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gerektiği ilan olunur.İncirliova İlçesi, Hacıaliobası Mahallesi,216 ada, 3 -44-46-47, 229 ada, 1-2-3 parseller , doğusu yol , batısı Kerem Kaçmaz taşınmazı ,kuzeyi yol , güneyi Rıfat Üzüm taşınmazı ile çevrili olan, yaklaşık 1000. metrekare yüzölçümlü taşınmaz

Basın No: ILN01979319

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