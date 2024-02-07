T.C. İSTANBUL ANADOLU 40. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2023/443 Esas

KARAR NO : 2023/498

Mahkememizin 14/09/2023 tarih 2023/443 esas, 2023/498 k. Sayılı ilamı ile sanık Fatma ve Mustafa oğlu, 1992 Filistin doğumlu, Filistin nüfusuna kayıtlı FAHD ANTİFA hakkında hırsızlık suçunu işlediği sabit görülerek TCK 142/2- h maddesi gereğince 5 yıl hapis cezasına karar verildiği, verilen karara karşı tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile tutanağa bağlanarak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği, verilen karar ve katılan Turkuvaz Muzik Paz.A.ş. Vekilinin vermiş olduğu istinaf dilekçesi tüm aramalara rağmen sanık bulunamadığından tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 29/01/2024

Basın No: ILN01979373

#ilan.gov.tr