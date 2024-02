BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası nedeniyle;

a)Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda isimleri yazılı davalılar hakkında kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasının açıldığı;

b)Dava konusu Bayburt ili sınırları ile ilgili olarak, ilgililerin taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize bildirilmelerinin gerektiği;

c)İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı, idari yargıda iptal ve idari yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, bu davalarda husumetin TEİAŞ Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği;

d)Süresi içinde İdari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği;

e)Kamulaştırma bedelinin Türkiye Vakıflar Bankası A.A.O. Bayburt Şubesine yatırılacağı;

f)Mahkememize ait aşağıda esas numaraları belirtilen dosyaların duruşmasının 07/03/2024 günü saat 14:00'a bırakıldığı hususu ilan olunur.

g)Mahkeme esas numarası, Davalısı, Tapu maliki veya malikleri ad ve soyadları, Kamulaştıracak taşınmaz malların tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevki pafta, ada parsel numarası vasfi, yüz ölümü;

Esas No: 2023/745

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Buğdaylı Köyü 106 ada 222 parsel ve 106 ada 223 parsel sayılı taşınmazların,

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Buğdaylı Köyü 106 ada 222 parsel sayılı taşınmazın 2.548,86 m2'lik kısmı ve yine dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Buğdaylı Köyü 106 ada 223 parsel sayılı taşınmazın 6.249,27 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı,

Esas No: 2023/748

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Buğdaylı Köyü 111 ada 66 parsel sayılı taşınmazların,

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Buğdaylı Köyü 111 ada 66 parsel sayılı taşınmazın 7.819,66 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı,

Esas No: 2023/750

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Buğdaylı Köyü 106 ada 226 parsel sayılı taşınmazların,

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Buğdaylı Köyü 106 ada 226parsel sayılı taşınmazın 7.037,19 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı,

Esas No: 2023/752

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Buğdaylı Köyü 106 ada 239 parsel sayılı taşınmazların,

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Buğdaylı Köyü 106 ada 239parsel sayılı taşınmazın 2.149,57 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı,

Esas No: 2023/755

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Buğdaylı Köyü 106 ada 237 parsel sayılı taşınmazların,

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Buğdaylı Köyü 106 ada 237parsel sayılı taşınmazın 1.574,89 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı,

Esas No: 2023/758

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Buğdaylı Köyü 106 ada 228 parsel sayılı taşınmazların,

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Buğdaylı Köyü 106 ada 228parsel sayılı taşınmazın 1.910,63 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı,

Esas No: 2023/762

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Buğdaylı Köyü 106 ada 223 parsel sayılı taşınmazların,

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Buğdaylı Köyü 106 ada 223 parsel sayılı taşınmazın 6.249,27 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı,

Esas No: 2023/765

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Buğdaylı Köyü 106 ada 235 parsel sayılı taşınmazların,

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Buğdaylı Köyü 106 ada 235 parsel sayılı taşınmazın 4.598,94 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı,

Esas No: 2023/768

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Buğdaylı Köyü 135 ada 2 parsel sayılı taşınmazların,

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Buğdaylı Köyü 135 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 1.090,83 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı,

Esas No: 2023/772

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Buğdaylı Köyü 106 ada 238 parsel sayılı taşınmazların,

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Buğdaylı Köyü 106 ada 238 parsel sayılı taşınmazın 1.001,67 m2'lik kısmı üzerinde mülkiyet hakkı, 1441,75m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı,

