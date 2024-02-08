ÇANAKKALE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/153 Esas

KARAR NO : 2023/1443

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davasında yapılan açık yargılama sonunda;

HÜKÜM :

Çanakkale İli, Eceabatİlçesi, Kilitbahir Köyü 182 Ada 30 Parsel ve Çanakkale ili Eceabat ilçesi Kilitbahir Köyü 190 Ada 4 Parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın taksim suretiyle giderilmesi mümkün bulunmadığından tüm takyidatları ile birlikte umuma açık satış suretiyle giderilmesine dair tebliğden itibaren iki hafta içinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup,

Tüm aramalara rağmen bulunamayan 19238269752 T.C Kimlik numaralı davalı CEYDA İŞKİN, 19912681108 T.C kimlik numaralı AYCAN HAYDEN ve19909681272 T.C kimlik numaralı YÜKSEL YILMAZ ve 19918680990 T.C Kimlik numaralı Emin Yılmaz'a kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı hususları ilan olunur. 05/012024

Basın No: ILN01980264

#ilan.gov.tr