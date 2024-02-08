Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

"1- Başvurunun reddine,

2- 7075 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca dosyanın Kurumuna devrine,

3- Kararın, Kurumunca 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre başvurucuya tebliğ edilmesine,

4- Kararın, başvurucuya tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere (...) tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Söz konusu kararlar, adı geçenlerin başvuru-evrak ve MERNİS adreslerinde ikamet etmemeleri ya da MERNİS adreslerinin bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden; Komisyon kararlılarının tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 inci ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.