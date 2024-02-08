Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

Giriş Tarihi: 09.02.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 00:38
|Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet gösterirken 667 sayılı KHK ile (6749 sayılı Kanun) kapatılan ve aşağıda bilgileri yer alan kurum ve kişilerin kapatma işlemine karşın OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna yapmış olduğu başvuruları sonuçlandırılmıştır. Bakanlığımıza bildirilen Komisyonun kararlarında;
|"1- Başvurunun reddine,
2- 7075 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca dosyanın Kurumuna devrine,
3- Kararın, Kurumunca 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre başvurucuya tebliğ edilmesine,
4- Kararın, başvurucuya tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere (...) tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.
Söz konusu kararlar, adı geçenlerin başvuru-evrak ve MERNİS adreslerinde ikamet etmemeleri ya da MERNİS adreslerinin bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden; Komisyon kararlılarının tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 inci ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.
|SIRA NO
|KURUM ADI
|KURUM ADINA BAŞVURAN
|KHK
|KOMİSYON KARAR NO-TARİH
|KARAR
|TEBLİGAT YAPILAMAYAN ADRESLER
|1
|ÖZEL MEHMET EROĞLU İLKOKULU
|MUSA KOÇ (67*******26
|667
|2022/29183 - 17.10.2022
|RET
|1-STRAZBURG CAD. NO:38/4 SIHHİYE ÇANKAYA/ANKARA
2-MİTHAT PAŞA CAD. 71/4 ÇANKAYA/ANKARA
3-STUPSKA NO:19 B1-TİBRA SARAYBOSNA / BOSNA HERSEK
|2
|ÖZEL MEHMET EROĞLU ORTAOKULU
|MUSA KOÇ (67*******26
|667
|2022/29184 - 17.10.2022
|RET
|1-STRAZBURG CAD. NO:38/4 SIHHİYE ÇANKAYA/ANKARA
2-MİTHAT PAŞA CAD. 71/4 ÇANKAYA/ANKARA
3-STUPSKA NO:19 B1-TİBRA SARAYBOSNA / BOSNA HERSEK
|3
|ÖZEL İBRAHİM AVCI İLKOKULU
|MUSA KOÇ (67*******26
|667
|2022/29181 - 17.10.2022
|RET
|1-STRAZBURG CAD. NO:38/4 SIHHİYE ÇANKAYA/ANKARA
2-MİTHAT PAŞA CAD. 71/4 ÇANKAYA/ANKARA
3-STUPSKA NO:19 B1-TİBRA SARAYBOSNA / BOSNA HERSEK
|4
|ÖZEL İBRAHİM AVCI ORTAOKULU
|MUSA KOÇ (67*******26
|667
|2022/29182 - 17.10.2022
|RET
|1-STRAZBURG CAD. NO:38/4 SIHHİYE ÇANKAYA/ANKARA
2-MİTHAT PAŞA CAD. 71/4 ÇANKAYA/ANKARA
3-STUPSKA NO:19 B1-TİBRA SARAYBOSNA / BOSNA HERSEK
|5
|ÖZEL HASAN TANIK GÜLBAHÇESİ ANAOKULU
|MUSA KOÇ (67*******26
|667
|2022/29185 - 17.10.2022
|RET
|1-STRAZBURG CAD. NO:38/4 SIHHİYE ÇANKAYA/ANKARA
2-MİTHAT PAŞA CAD. 71/4 ÇANKAYA/ANKARA
3-STUPSKA NO:19 B1-TİBRA SARAYBOSNA / BOSNA HERSEK
|6
|ÖZEL HASAN TANIK İLKOKULU
|MUSA KOÇ (67*******26
|667
|2022/29186 - 17.10.2022
|RET
|1-STRAZBURG CAD. NO:38/4 SIHHİYE ÇANKAYA/ANKARA
2-MİTHAT PAŞA CAD. 71/4 ÇANKAYA/ANKARA
3-STUPSKA NO:19 B1-TİBRA SARAYBOSNA / BOSNA HERSEK
|7
|ÖZEL HASAN TANIK ORTAOKULU
|MUSA KOÇ (67*******26
|667
|2022/29187 - 17.10.2022
|RET
|1-STRAZBURG CAD. NO:38/4 SIHHİYE ÇANKAYA/ANKARA
2-MİTHAT PAŞA CAD. 71/4 ÇANKAYA/ANKARA
3-STUPSKA NO:19 B1-TİBRA SARAYBOSNA / BOSNA HERSEK
|8
|ÖZEL CEMAL ŞAŞMAZ FEN LİSESİ
|MUSA KOÇ (67*******26
|667
|2022/29178 - 17.10.2022
|RET
|1-STRAZBURG CAD. NO:38/4 SIHHİYE ÇANKAYA/ANKARA
2-MİTHAT PAŞA CAD. 71/4 ÇANKAYA/ANKARA
3-STUPSKA NO:19 B1-TİBRA SARAYBOSNA / BOSNA HERSEK
|9
|ÖZEL CEMAL ŞAŞMAZ KOLEJİ
|MUSA KOÇ (67*******26
|667
|2022/29179 - 17.10.2022
|RET
|1-STRAZBURG CAD. NO:38/4 SIHHİYE ÇANKAYA/ANKARA
2-MİTHAT PAŞA CAD. 71/4 ÇANKAYA/ANKARA
3-STUPSKA NO:19 B1-TİBRA SARAYBOSNA / BOSNA HERSEK
|10
|ÖZEL SAMANYOLU CEMAL ŞAŞMAZ ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ
|MUSA KOÇ (67*******26
|667
|2022/29130 - 17.10.2022
|RET
|1-STRAZBURG CAD. NO:38/4 SIHHİYE ÇANKAYA/ANKARA
2-MİTHAT PAŞA CAD. 71/4 ÇANKAYA/ANKARA
3-STUPSKA NO:19 B1-TİBRA SARAYBOSNA / BOSNA HERSEK
|11
|ÖZEL NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ
|MUSA KOÇ (67*******26
|667
|2022/29188 - 17.10.2022
|RET
|1-STRAZBURG CAD. NO:38/4 SIHHİYE ÇANKAYA/ANKARA
2-MİTHAT PAŞA CAD. 71/4 ÇANKAYA/ANKARA
3-STUPSKA NO:19 B1-TİBRA SARAYBOSNA / BOSNA HERSEK
|12
|ÖZEL NECİP FAZIL KISAKÜREK FEN LİSESİ
|MUSA KOÇ (67*******26
|667
|2022/29189 - 17.10.2022
|RET
|1-STRAZBURG CAD. NO:38/4 SIHHİYE ÇANKAYA/ANKARA
2-MİTHAT PAŞA CAD. 71/4 ÇANKAYA/ANKARA
3-STUPSKA NO:19 B1-TİBRA SARAYBOSNA / BOSNA HERSEK
|13
|ÖZEL MAVİ ŞEHİR ORTAOKULU
|BİLAL DÜNDAR (31*******56)
|667
|2022/29084 - 10.10.2022
|RET
|STR. NUCULUİ NR.4, AP.26, SEC.3 BUCUREŞTİ / ROMANYA
|14
|ÖZEL BİLGİ KUŞAĞI TEMEL LİSESİ
|BİLAL DÜNDAR (31*******56)
|667
|2022/29083 -10.10.2022
|RET
|STR. NUCULUİ NR.4, AP.26, SEC.3 BUCUREŞTİ / ROMANYA
|15
|ÖZEL BARTIN FATİH İLKOKULU
|NADİDE PAŞALI (30*******64)
|667
|2022/29575 - 09.11.2022
|RET
|HOUSTON PARKWAY HOUSTON / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
|16
|ÖZEL BARTIN FATİH ORTAOKULU
|NADİDE PAŞALI (30*******64)
|667
|2022/29576 - 09.11.2022
|RET
|HOUSTON PARKWAY HOUSTON / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
Basın No: ILN01980421
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