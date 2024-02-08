T.C. AKSARAY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/16 Esas

Davacı AKSARAY BELEDİYESİ tarafından Davalı , Ali Demir v.d. aleyhine Aksaray ili, Merkez ilçesi, Akin köyü, Kavlaktepe mevkii, 0/436 Parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına, kamulaştırma bedellerinin tespitine, daimi irtifak hakkının Aksaray Belediyesi adına tesisine, yönelik kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) davası açılmıştır.

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, Açılacak davalarda husumetin AKSARAY BELEDİYESİ'NE yöneltilebileceği,

30 gün içinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilecek bedel üzerinden yukarıda belirtilen maliki olduğunuz parselin belirtilen miktarın irtifak tesisi ve mülkiyet kamulaştırmasının AKSARAY BELEDİYESİ adına tapuya tescil edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza T. Vakıflar Bankası T.A.O. Aksaray Kültür Park Şubesine yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda bildirilen esas sayılarına dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 01/02/2024

Basın No: ILN01980599

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