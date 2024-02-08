T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2018/495Esas

KARAR NO : 2020/145

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/10/2020 tarihli kararı ile 5607 Sayılı Yasanın 3/1 maddesi gereğince 5237 Sayılı TCK'nun 51/1 maddesi gereğince erteli 10 AY HAPİS CEZASI ve 1000 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılan sanıklar Kostev Ane oğlu 21/11/1991 doğumlu, MOLDOVA uyruklu MIHAIL CALİN ile Alexandır ve Tanya oğlu 20/08/1988 doğumlu, MOLDOVA uyruklu VALERI BELICCI hakkında kararverilmiş olup sanıkların adresinekararının ve istinaf dilekçesinin tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıklardan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.07.02.2024

Basın No: ILN01980409

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