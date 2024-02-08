T.C. İSTANBUL 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2023/560

KARAR NO : 2023/1145

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15.11.2023 tarihli ilamı ile sanık YUSUF TAMU hakkında 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası verilmiş olup verilen kararda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olup, sanık YUSUF TAMU (Ahmet ve Fatım oğlu, 01/01/1999 SURİYE, Suriye vatandaşı) tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanığa gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememizeveya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.07.02.2024

Basın No: ILN01980596

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