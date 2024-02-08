T.C. İstanbul Anadolu 10. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/1920 Esas

DAVALILAR : ERHAN FİTOZ 298******76

BAD SEACKİNGEN /ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizcedava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, tensip tutanağı veduruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış, adreste kimse olmadığı gerekçesi ile tebligat yapılamamıştır. Yurtdışıadresine yapılan tebligatın süresi içerisinde davet yazısının iade edildiği adı geçenin başka bir adresinin bilinmemesi nedeniyleiade edildiği görülmüştür. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava ;İstanbul ili, Maltepe ilçesi, Çınar Mahallesi Kadir Has Caddesi Sakızlı Sokak, Bina No:16 Daire No:1 ve 136 Ada, 17 Parselde kayıtlı taşınmazdaki ortaklığın satış sureti ile giderilmesi istemine ilişkindir.

Durusma Günü: 25/04/2024 günü saat: 11:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK'nın ilgili maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, tensip zaptıve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01980309

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