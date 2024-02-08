T.C. KEŞAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO
: 2022/79 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/79 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 09/02/2023
DAVA KONUSU TAŞINMAZ
|ESAS NO
|İL
|İLÇE
|KÖYÜ
|ADA
|PARSEL
|YÜZÖLÇÜMÜ
|2022/79
|Edirne
|Keşan
|Karahisar
|132
|16
|9.119,83 m²
Basın No: ILN01980321
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