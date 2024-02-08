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Giriş Tarihi: 09.02.2024 00:00

Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 00:28

T.C. KEŞAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/79 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/79 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 09/02/2023
DAVA KONUSU TAŞINMAZ
ESAS NO İL İLÇE KÖYÜ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ
2022/79 Edirne Keşan Karahisar 132 16 9.119,83 m²

Basın No: ILN01980321

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T.C. KEŞAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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