T.C. KEŞAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO İL İLÇE KÖYÜ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ 2022/79 Edirne Keşan Karahisar 132 16 9.119,83 m²

: 2022/79 EsasKamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/79 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 09/02/2023

Basın No: ILN01980321

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