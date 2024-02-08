T.C. POLATLI BELEDIYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL ( MESKEN ) SATILACAKTIR

Sıra No Mahalle/

Ada / Parsel Blok Bağ. Bölüm No Bulunduğu

Kat Cephe Cinsi Oda

Sayısı Brüt Alan Muhammen

Bedel (TL) Geçici

Teminat (TL) Şartname

Bedeli (TL) İhale

Tarihi İhale

Saati 1 İstiklal 140080/1 A Blok 8 1.Normal Kat KUZEYBATI Mesken 1+1 66,46 950.000,00 28.500,00 500,00 20.02.2024 15.05 2 İstiklal 140080/1 A Blok 15 2.Normal Kat DOĞU Mesken 1+1 65,03 975.000,00 29.250,00 500,00 20.02.2024 15.10 3 İstiklal 140080/1 A Blok 16 2.Normal Kat BATI Mesken 1+1 65,03 945.000,00 28.350,00 500,00 20.02.2024 15.15 4 İstiklal 140080/1 A Blok 21 3.Normal Kat DOĞU Mesken 1+1 65,03 975.000,00 29.250,00 500,00 20.02.2024 15.20 5 İstiklal 140080/1 A Blok 26 4.Normal Kat KUZEYBATI Mesken 1+1 66,46 995.000,00 29.850,00 500,00 20.02.2024 15.25 6 İstiklal 140080/1 A Blok 49 8.Normal Kat KUZEYDOĞU Mesken 1+1 66,46 1.050.000,00 31.500,00 500,00 20.02.2024 15.30 7 İstiklal 140080/1 A Blok 61 10.Normal Kat KUZEYDOĞU Mesken 1+1 66,46 1.050.000,00 31.500,00 500,00 20.02.2024 15.35 8 İstiklal 140080/1 A Blok 67 11.Normal Kat KUZEYDOĞU Mesken 1+1 66,46 1.050.000,00 31.500,00 500,00 20.02.2024 15.40 9 İstiklal 140080/1 A Blok 71 11.Normal Kat GÜNEYDOĞU Mesken 1+1 65,03 1.080.000,00 32.400,00 500,00 20.02.2024 15.45 10 İstiklal 140080/1 A Blok 72 11.Normal Kat GÜNEYBATI Mesken 1+1 65,03 1.060.000,00 31.800,00 500,00 20.02.2024 15.50 11 İstiklal 140080/1 B-C Blok 9 1.Normal Kat DOĞU Mesken 2+1 106,27 1.340.000,00 40.200,00 500,00 20.02.2024 15.55 12 İstiklal 140080/1 B-C Blok 10 1.Normal Kat KUZEYDOĞU Mesken 2+1 101,45 1.360.000,00 40.800,00 500,00 20.02.2024 16.00 13 İstiklal 140080/1 B-C Blok 11 1.Normal Kat KUZEYBATI Mesken 2+1 101,45 1.350.000,00 40.500,00 500,00 20.02.2024 16.05 14 İstiklal 140080/1 B-C Blok 40 6.Normal Kat KUZEYDOĞU Mesken 2+1 101,45 1.360.000,00 40.800,00 500,00 20.02.2024 16.10 15 İstiklal 140080/1 B-C Blok 46 7.Normal Kat KUZEYDOĞU Mesken 2+1 101,45 1.360.000,00 40.800,00 500,00 20.02.2024 16.15 16 İstiklal 140080/1 B-C Blok 52 8.Normal Kat KUZEYDOĞU Mesken 2+1 101,45 1.360.000,00 40.800,00 500,00 20.02.2024 16.20 17 İstiklal 140080/1 B-C Blok 58 9.Normal Kat KUZEYDOĞU Mesken 2+1 101,45 1.360.000,00 40.800,00 500,00 20.02.2024 16.25 18 İstiklal 140080/1 B-C Blok 61 10.Normal Kat GÜNEYBATI Mesken 2+1 101,45 1.395.000,00 41.850,00 500,00 20.02.2024 16.30 19 İstiklal 140080/1 B-C Blok 62 10.Normal Kat GÜNEYDOĞU Mesken 2+1 101,45 1.410.000,00 42.300,00 500,00 20.02.2024 16.35 20 İstiklal 140080/1 B-C Blok 63 10.Normal Kat DOĞU Mesken 2+1 106,27 1.350.000,00 40.500,00 500,00 20.02.2024 16.40

TAŞINMAZ MAL ( ARSA ) SATILACAKTIR

S.No Mahalle İmar Durumu Cinsi Ada Parsel Yüzölçümü

M2 M2 Birim Fiyatı

(TL) Muhammen

Bedel (TL) Geçici

Teminat (TL) Şartname

Bedeli (TL) İhale

Tarihi İhale

Saati 1 Zafer Emsal:0.50 Hmax:6,50m

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Arsa 2651 5 2.787,57 2.500,00 6.968.925,00 209.068,00 500,00 20.02.2024 16.45



1- İhaleler 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesine göre Açık Arttırma Usulü ile 20.02.2024 Salı günü saat 15.05'de başlamak üzere ilan tablosunda belirtilen saatler aralığında Polatlı Belediyesi (Esentepe Mah. Nasrettin Hoca Bulvarı No:5 Polatlı/ANKARA) Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

2- İhale şartnamesi Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde (Esentepe Mah. Nasrettin Hoca Bulvarı No:5 Polatlı/ANKARA) mesai saatleri içerisinde görülebilir ve bedel karşılığında bu adresten temin edilebilir. İhale Şartname ve geçici teminat bedeli Belediyemiz veznesine veya Belediyemizin Türkiye Ziraat Bankası TR 1200 0100 0011 0528 4650 5001 IBAN numaralı hesabına yatırılacaktır.

3- Postayla yapılacak başvurular için adresimiz Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Esentepe Mah. Nasrettin Hoca Bulvarı No:5 Polatlı/ANKARA), Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

4- İhaleye katılabilmek için;

a) Kanuni ikametgâh sahibi olmak(ikametgâh ilmuhaberi / yerleşim yeri belgesi / adres beyanı),

b) Nüfus Cüzdanı Sureti (gerçek kişiler için),

c) Geçici Teminat,

d) Şartname ve şartname alındı makbuzu,

e) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

f) Başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname,

g) Tüzel kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili esnaf ve sanatkârlar odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

h) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi.

5- İsteklilerin ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeler ile belediyeden temin edecekleri şartname ve şartname bedel makbuzu ile birlikte ihale dosyalarını 20.02.2024 Salı günü saat 15.00'e kadar Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur. İlan olunur.

Basın No: ILN01979898

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