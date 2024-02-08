T.C. POLATLI BELEDIYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL ( MESKEN ) SATILACAKTIR

Giriş Tarihi: 09.02.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 00:06
|Sıra No
|Mahalle/
Ada / Parsel
|Blok
|Bağ. Bölüm No
|Bulunduğu
Kat
|Cephe
|Cinsi
|Oda
Sayısı
|Brüt Alan
|Muhammen
Bedel (TL)
|Geçici
Teminat (TL)
|Şartname
Bedeli (TL)
|İhale
Tarihi
|İhale
Saati
|1
|İstiklal 140080/1
|A Blok
|8
|1.Normal Kat
|KUZEYBATI
|Mesken
|1+1
|66,46
|950.000,00
|28.500,00
|500,00
|20.02.2024
|15.05
|2
|İstiklal 140080/1
|A Blok
|15
|2.Normal Kat
|DOĞU
|Mesken
|1+1
|65,03
|975.000,00
|29.250,00
|500,00
|20.02.2024
|15.10
|3
|İstiklal 140080/1
|A Blok
|16
|2.Normal Kat
|BATI
|Mesken
|1+1
|65,03
|945.000,00
|28.350,00
|500,00
|20.02.2024
|15.15
|4
|İstiklal 140080/1
|A Blok
|21
|3.Normal Kat
|DOĞU
|Mesken
|1+1
|65,03
|975.000,00
|29.250,00
|500,00
|20.02.2024
|15.20
|5
|İstiklal 140080/1
|A Blok
|26
|4.Normal Kat
|KUZEYBATI
|Mesken
|1+1
|66,46
|995.000,00
|29.850,00
|500,00
|20.02.2024
|15.25
|6
|İstiklal 140080/1
|A Blok
|49
|8.Normal Kat
|KUZEYDOĞU
|Mesken
|1+1
|66,46
|1.050.000,00
|31.500,00
|500,00
|20.02.2024
|15.30
|7
|İstiklal 140080/1
|A Blok
|61
|10.Normal Kat
|KUZEYDOĞU
|Mesken
|1+1
|66,46
|1.050.000,00
|31.500,00
|500,00
|20.02.2024
|15.35
|8
|İstiklal 140080/1
|A Blok
|67
|11.Normal Kat
|KUZEYDOĞU
|Mesken
|1+1
|66,46
|1.050.000,00
|31.500,00
|500,00
|20.02.2024
|15.40
|9
|İstiklal 140080/1
|A Blok
|71
|11.Normal Kat
|GÜNEYDOĞU
|Mesken
|1+1
|65,03
|1.080.000,00
|32.400,00
|500,00
|20.02.2024
|15.45
|10
|İstiklal 140080/1
|A Blok
|72
|11.Normal Kat
|GÜNEYBATI
|Mesken
|1+1
|65,03
|1.060.000,00
|31.800,00
|500,00
|20.02.2024
|15.50
|11
|İstiklal 140080/1
|B-C Blok
|9
|1.Normal Kat
|DOĞU
|Mesken
|2+1
|106,27
|1.340.000,00
|40.200,00
|500,00
|20.02.2024
|15.55
|12
|İstiklal 140080/1
|B-C Blok
|10
|1.Normal Kat
|KUZEYDOĞU
|Mesken
|2+1
|101,45
|1.360.000,00
|40.800,00
|500,00
|20.02.2024
|16.00
|13
|İstiklal 140080/1
|B-C Blok
|11
|1.Normal Kat
|KUZEYBATI
|Mesken
|2+1
|101,45
|1.350.000,00
|40.500,00
|500,00
|20.02.2024
|16.05
|14
|İstiklal 140080/1
|B-C Blok
|40
|6.Normal Kat
|KUZEYDOĞU
|Mesken
|2+1
|101,45
|1.360.000,00
|40.800,00
|500,00
|20.02.2024
|16.10
|15
|İstiklal 140080/1
|B-C Blok
|46
|7.Normal Kat
|KUZEYDOĞU
|Mesken
|2+1
|101,45
|1.360.000,00
|40.800,00
|500,00
|20.02.2024
|16.15
|16
|İstiklal 140080/1
|B-C Blok
|52
|8.Normal Kat
|KUZEYDOĞU
|Mesken
|2+1
|101,45
|1.360.000,00
|40.800,00
|500,00
|20.02.2024
|16.20
|17
|İstiklal 140080/1
|B-C Blok
|58
|9.Normal Kat
|KUZEYDOĞU
|Mesken
|2+1
|101,45
|1.360.000,00
|40.800,00
|500,00
|20.02.2024
|16.25
|18
|İstiklal 140080/1
|B-C Blok
|61
|10.Normal Kat
|GÜNEYBATI
|Mesken
|2+1
|101,45
|1.395.000,00
|41.850,00
|500,00
|20.02.2024
|16.30
|19
|İstiklal 140080/1
|B-C Blok
|62
|10.Normal Kat
|GÜNEYDOĞU
|Mesken
|2+1
|101,45
|1.410.000,00
|42.300,00
|500,00
|20.02.2024
|16.35
|20
|İstiklal 140080/1
|B-C Blok
|63
|10.Normal Kat
|DOĞU
|Mesken
|2+1
|106,27
|1.350.000,00
|40.500,00
|500,00
|20.02.2024
|16.40
TAŞINMAZ MAL ( ARSA ) SATILACAKTIR
|S.No
|Mahalle
|İmar Durumu
|Cinsi
|Ada
|Parsel
|Yüzölçümü
M2
|M2 Birim Fiyatı
(TL)
|Muhammen
Bedel (TL)
|Geçici
Teminat (TL)
|Şartname
Bedeli (TL)
|İhale
Tarihi
|İhale
Saati
|1
|Zafer
|Emsal:0.50 Hmax:6,50m
Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı
|Arsa
|2651
|5
|2.787,57
|2.500,00
|6.968.925,00
|209.068,00
|500,00
|20.02.2024
|16.45
1- İhaleler 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesine göre Açık Arttırma Usulü ile 20.02.2024 Salı günü saat 15.05'de başlamak üzere ilan tablosunda belirtilen saatler aralığında Polatlı Belediyesi (Esentepe Mah. Nasrettin Hoca Bulvarı No:5 Polatlı/ANKARA) Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
2- İhale şartnamesi Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde (Esentepe Mah. Nasrettin Hoca Bulvarı No:5 Polatlı/ANKARA) mesai saatleri içerisinde görülebilir ve bedel karşılığında bu adresten temin edilebilir. İhale Şartname ve geçici teminat bedeli Belediyemiz veznesine veya Belediyemizin Türkiye Ziraat Bankası TR 1200 0100 0011 0528 4650 5001 IBAN numaralı hesabına yatırılacaktır.
3- Postayla yapılacak başvurular için adresimiz Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Esentepe Mah. Nasrettin Hoca Bulvarı No:5 Polatlı/ANKARA), Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
4- İhaleye katılabilmek için;
a) Kanuni ikametgâh sahibi olmak(ikametgâh ilmuhaberi / yerleşim yeri belgesi / adres beyanı),
b) Nüfus Cüzdanı Sureti (gerçek kişiler için),
c) Geçici Teminat,
d) Şartname ve şartname alındı makbuzu,
e) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
f) Başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname,
g) Tüzel kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili esnaf ve sanatkârlar odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
h) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi.
5- İsteklilerin ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeler ile belediyeden temin edecekleri şartname ve şartname bedel makbuzu ile birlikte ihale dosyalarını 20.02.2024 Salı günü saat 15.00'e kadar Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur. İlan olunur.
Basın No: ILN01979898
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