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Giriş Tarihi: 10.02.2024 00:00

T.C. ANKARA 42. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

2021/346 ESAS

Mahkememizin 07/02/2023 tarihli 2021/346 Esas Esas 2023/49 Karar sayılı ilamı ile davalı Celal ÖZASLAN (108....3182) Hakkında davanın kabulü ile, Altındağ 8. Noterliği'nin 20/03/2017 tarihli 05576 yevmiye numaralı Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin dava tarihinden itibaren ileriye dönük olarak FESHİNE,2-Dava konusu inşaatın süresinde tamamlanmaması ve davacıya düşen dairelerin süresinde teslim edilmemesi sebebiyle 101.183,00 TL yoksun kalınan kira alacağının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE karar verilmiş olup, gerekçeli kararın ''Celal ÖZASLAN'a tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01981348

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T.C. ANKARA 42. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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