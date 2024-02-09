T.C. GAZİOSMANPAŞA 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/54 Esas

KARAR NO : 2023/595

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/09/2023 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Sebahattin ve Emine oğlu, 01/06/1979 doğumlu, Erzurum, Pasinler, Otlukkapı mah/köy nüfusuna kayıtlı BURHANETTİN ALTUNDAĞ tüm aramalara rağmen bulunamamış, GEREKÇELİ KARAR tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TİRAJI 50.000 ÜZERİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 07.02.2024

Basın No: ILN01981468

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