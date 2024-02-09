Örnek No:55*
T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2023/571 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2023/571 TLMT.
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri
: İstanbul İl , Eyüp Sultan İlçe , Alibeyköy Mahalle , Saya Mevki , 100 Ada No , 166 Parsel No , 3/255 Arsa Payı , 969,00 m2 Yüz Ölçümü , 3 Bodrum Kat C1 Giriş 1 Numaralı Bağımsız Bölüm, Ana Taşınmaz Niteliği Kargir Apartman, Bağımsız Bölüm Niteliği Mesken olan taşınmazın tamamı
Adresi :
Akşemsettin Mah. 1. Mis Sok. No:13 (Evyap Sitesi) 3. Bodrum Kat C1 Giriş 1 Numara Eyüp / İSTANBUL
Kıymeti :
2.300.000,00 TL KDV Oranı :
%1
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/05/2024 - 10:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/05/2024 - 10:50
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 10:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 10:50
06/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01981453
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