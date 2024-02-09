T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/05/2024 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/05/2024 - 10:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 10:50

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.: İstanbul İl , Eyüp Sultan İlçe , Alibeyköy Mahalle , Saya Mevki , 100 Ada No , 166 Parsel No , 3/255 Arsa Payı , 969,00 m2 Yüz Ölçümü , 3 Bodrum Kat C1 Giriş 1 Numaralı Bağımsız Bölüm, Ana Taşınmaz Niteliği Kargir Apartman, Bağımsız Bölüm Niteliği Mesken olan taşınmazın tamamıAkşemsettin Mah. 1. Mis Sok. No:13 (Evyap Sitesi) 3. Bodrum Kat C1 Giriş 1 Numara Eyüp / İSTANBUL2.300.000,00 TL%1

06/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01981453

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