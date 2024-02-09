T.C. TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/200 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tefenni İlçesi, Yuva Köyünde bulunan 166,69 m2 yüzölçümlü 3025 parsel (geldisi 52 parsel) ve 949,55 m2 yüzölçümlü 3026 parsel (geldisi 52 parsel) sayılı

PARSEL NO : 3025 parsel ve 3026 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 166,69 m2 ve 949,55 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Abdullah Erkan, Adil Yurtseven, Ahmet Tuncel, Ali Karakaya, Arif Karakaya, Ayşe Ceylan, Bekir Yurtseven, Elif Taş, Emine Demir, Emine Demirok, Emine Şahin, Fatma Arı, Fatma Yıldıran, Hatice Karakaya, Hüseyin Tosun, İsmail Karakaya, Kadir Karakaya, Keziban Yurtseven, Mehmet Karakaya, Melek Özeren, Merak Arık, Mustafa (Mehmet Ali Çocuğu), Naciye Karakaya, Nimet Gök, Ramazan Karakaya (14230794134), Ramazan Karakaya (22372522836), Ramazan Tosun, Seyfi Karakaya, Şengül Bağcı, Yadikar Türker, Yurdagül Taş, Zübeyde Karakaya, Mustafa Çal, Gizem Yurtseven

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :TEFENNİ İLÇESİ, YUVA KÖYÜNDE BULUNAN 166,69 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ 3025 PARSEL (GELDİSİ 52 PARSEL) VE 949,55 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ 3026 PARSEL (GELDİSİ 52 PARSEL) SAYILI TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/200 Esas sayısında dava açılmıştır. Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Tefenni Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, davanın duruşmasının Tefenni Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur. 29/09/2023

Basın No: ILN01981191

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