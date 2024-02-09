YENİGÜN MAHALLESİ BİLGİ EVİ YAPILMASI İŞİ

Giriş Tarihi: 10.02.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 00:05
|İKN
|:
|2024/137696
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|BAĞCILAR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
|b) Adresi
|:
|GÜNESLI MAH. MAHMUTBEY CADDESİ NO:97 34212 BAĞCILAR/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2124100646 - 2124100645
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|a) Adı
|:
|Yenigün Mahallesi Bilgi Evi Yapılması İşi
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|635 m2 Betonarme Bina Yapılması İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Bağcılar İlçesi Yenigün Mahallesi
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
|d) İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|27.02.2024 - 11:30
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|Belediye İhale Salonu
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. İş deneyim belgeleri:
|Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
|4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
|4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
|BIII Grubu işler benzer iş olarak değerlendirmeye alınacaktır.
|4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
|İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Basın No: ILN01980258
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