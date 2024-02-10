TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

İKN : 2024/129528

1-İdarenin a) Adı : AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ-BAĞCILAR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adresi : DEMİRKAPI MAHALLESİ VELİOĞLU CADDESİ 93 DEMİRKAPI Bağcılar/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2125150505 - 2125152500 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Adı : BAĞCILAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ İÇİN 2024 YILI TIBBİ SARF MALZEME ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı : 64 Kalem Tıbbi Sarf

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bağcılar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi -Taşınır Mal Deposu ç) Süresi/teslim tarihi : İdarenin yazılı siparişi üzerine 10 (on) iş günü içerisinde Hastane depolarına peyder pey teslim edilecektir. 10 (on) iş günü içerisinde teslim edilmemesi üzerine cezai müeyyide uygulanacaktır. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.03.2024 - 11:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Bağcılar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Satınalma Birimi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: İsteklilerin teklif ettikleri ürün ve firma kayıtları ihale tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) veya ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kayıt olmak zorundadır.

İstekli, Tedarikçi ise, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) / ÜTS kayıtlı tedarikçi numaralarını sunmak zorundadır.

İstekli, Bayi ise T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) / ÜTS kayıtlı ve kendisine tedarikçi tarafından verilen bayi tanımlayıcı numaralarını sunmak zorundadır.

Tedarikçi firmalar ve bayileri ile yönetmelik kapsamındaki tüm ürünler ihale tarihi itibariyle "SAĞLIK BAKANLIĞI" tarafından onaylı ve ÜTS / TİTUBB'de "SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ONAYLIDIR" ibaresi bulunmalıdır. Bu belgeleri sunmayan veya T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) / ÜTS kayıtlı olmayan isteklilerin teklif ettiği ürünlerin alımı yapılmayacaktır.

b) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olan ürünler için; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğini, Vücut dışında kullanılan (invitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmelikleri kapsamı dışında olan malzemeler için üreticinin/ithalatçının teklif edilen malzemenin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olduğuna dair yazılı beyanını verecektir. 4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: NUMUNE

Numunelerin getirilmesine ilişkin olarak, ihaleden sonra istekli firmaların teklif fiyatlarının sıralanması ile oluşan listeye göre en düşük fiyattan başlanılarak numune istenilecektir. Numune istenilmesine ilişkin tebligatlar ihaleden sonra EKAP sistemi üzerinden yapılacaktır. Teklif edilen ürüne ait numuneler, firmalara tebligat yapılmasına müteakip idarenin belirtildiği süre zarfında teslim edilecektir.

İhaleye katılan istekliler; teklif verdikleri ürünlerin her bir kalemi için en az 1'er adet numunelerini ve (marka, model v.b. belirterek ) iki nüsha teslim tutanağı hazırlanarak ilgili idare görevlisine orijinal ambalajında tutanakla teslim edeceklerdir. Belirtilen süre zarfında numune teslim etmeyen isteklilerin teslim etmediği kalemlere ait teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Tutanakla imza karşılığı teslim edilmeyen veya ihalede ait olduğu kısmi alımın sıra numarası yanlış yazılan numunenin uzman üyelerce değerlendirilememesinden istekli firma sorumludur.

Teslim edilen numuneler üzerinde isteklinin unvanı, telefon numarası, ihale kayıt numarası, ihale sıra numarası, ürünün onaylanmış barkod numarası kolay çıkmayacak ve silinmeyecek şekilde belirtilecektir. (Numuneler teklif dosyasında sunduğu TİTUBB/ÜTS ile aynı olmak zorundadır.) Numuneler; ihale komisyonunun uzman üyelerince teknik şartname kriterlerine ve/veya klinik uygulamaya uygunluk yönünden değerlendirilecektir. Numuneler denenerek de değerlendirme yapılabilecektir. Numunenin şartnameye uygunluk aşamasında denenmesi veya kullanılması halinde numune için ayrıca ücret ödenmeyecektir.

Uhdesinde kalan kalemlerin numunesi şahit numune olarak sözleşme iş bitiş tarihine kadar iade edilmeyecektir.

İhaleye katılan firmalar Kesinleşen İhale Kararının tebliğinden itibaren uhdesinde kalmayan kalemler ile ilgili olarak; teslim etmiş oldukları numuneleri numune teslim tutanağı ile birlikte İstanbul Bağcılar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Satınalma Biriminden 30 ( otuz) gün içerisinde teslim alacaklardır. Teslim alınmayan numunelerin sorumluluğu tarafımıza ait değildir.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ-BAĞCILAR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARIBAĞCILAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ İÇİN 2024 YILI TIBBİ SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:2-İhale konusu mal alımın3-İhalenin4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini sunmalıdır.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN01981441

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