T.C. AYDINCIK(MERSİN) SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2023/71 Esas

Konu : Gaiplik ilanı

Davacı Fatma DERYAL tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı şahıs hakkında gaiplik davası açılmış olup, iş bu gaiplik davasının duruşması 19/03/2024 günü, saat 09:40'a bırakılmıştır. Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen Mustafa KUŞ (T.C 42343432308) hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 08/02/2024

GAİP ADAYI: TC KİMLİK NO : 42343432308

ADI SOYADI : MUSTAFA KUŞ

BABA ADI : MUSTAFA

ANA ADI : AYŞE

DOĞUM TARİHİ : 15/06/1935

DOĞUM YERİ : DURUHAN

İKAMETGAH ADRESİ : Duruhan Mah. Kaya Küme Evleri No:12Aydıncık/İçel/ MERSİN

Basın No: ILN01981182

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