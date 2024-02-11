T.C. AYDINCIK(MERSİN) SULH HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 12.02.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 00:05
İ L A N
Sayı : 2023/71 Esas
Konu : Gaiplik ilanı
Davacı Fatma DERYAL tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı şahıs hakkında gaiplik davası açılmış olup, iş bu gaiplik davasının duruşması 19/03/2024 günü, saat 09:40'a bırakılmıştır. Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen Mustafa KUŞ (T.C 42343432308) hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 08/02/2024
GAİP ADAYI: TC KİMLİK NO : 42343432308
ADI SOYADI : MUSTAFA KUŞ
BABA ADI : MUSTAFA
ANA ADI : AYŞE
DOĞUM TARİHİ : 15/06/1935
DOĞUM YERİ : DURUHAN
İKAMETGAH ADRESİ : Duruhan Mah. Kaya Küme Evleri No:12Aydıncık/İçel/ MERSİN
Basın No: ILN01981182
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