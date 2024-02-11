T.C. İZMİR 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

ESAS NO : 2023/413 Esas

DAVALI : MURAT YILDIRIM Esenlik Mah. 9124 Sokak No:8, Daire:1, Çilingir Apartmanı, Yeşilyurt Karabağlar / İZMİR

Davacı Güven Yıldırım tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Tapu Dışı Satın Almaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip tutanağı davetiye çıkarılmış olup, adreste tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; İzmir ili, Karabağlar ilçesi, Bozyaka Mah., 13731 ada, 6 parsel, 8 no.lu bağımsız bölümde kayıtıl taşınmazın davalılar Mehtap Uçar, Meltem Yıldırım ve Murat Yıldırım adına tapu kaydındaki paylarının iptali ile, davalıların paylarının tümünün davacı Güven Yıldırım adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Tebliğ tarihi ilan tarihinden itibaren 7 gün sonradır.

İlanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01981973

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