T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 12.02.2024 00:00
ESAS NO : 2023/394
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BİLGİLERİ : Kütahya Merkez Alayunt Mah., 3247 Ada 14 Parsel, 2.132,98 m2 yüzölçümlü, Tarla Vasıflı Taşınmaz
KAMULAŞTIRILACAK ALAN : 2.132,98 m2
TEKLİF EDİLEN BEDEL : 95.984,10-TL
MALİK BİLGİLERİ : Aziz KIZBUT ve diğerleri
KAMULAŞTIRAN KURUM : Kütahya İl Özel İdaresi
Davacı kurum vekili tarafından mahkememizin 2023/394 Esasında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,
Kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,
Duruşmanın 28/02/2024 günü saat 10:50'de yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.08/02/2024
Basın No: ILN01981969
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