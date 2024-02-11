T.C.ALİAĞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.54487654-2022/104-Ceza Dava Dosyası 06.02.2024

İ L A N

SANIK : TÜRKAN ÜRGÜPLÜ

T.C.Kimlik No :36877513404, Suat ve Vesile kızı,28/10/1986 doğumlu.

SUÇ : Dolandırıcılık

SUÇ TARİHİ : 28/06/2011

SUÇ YERİ : Aliağa

KARAR TARİHİ : 15/12/2023

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında katılanlara yönelik Dolandırıcılık suçundan yapılan yargılama sonunda zamanaşımı nedeniyle düşme kararı verildiği, verilen karara katılan vekili Av. Emrah Avcı tarafından istinaf talebinde bulunulduğu ve sanığın tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle kararın ve istinaf talebinin tebliğ edilemediği anlaşılmakla; kararınve istinaf talebinin sanığa 7201 sayılı Tebligat Kan. 28/1. md. gereğinceilanen tebliğine karar verilmiş olup işbu ilan metni yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 7 gün içerisinde mahkemeye verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilip tutanağın Hakim tarafından onaylanması suretiyle Aliağa 1. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere karar ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01981479

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