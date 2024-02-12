T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 13.02.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 01:41
ESAS NO : 2023/1390 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Samsun ili, İlkadım ilçesi, Pazar Mahallesi
ADA NO : 13346 (eski 569)
PARSEL NO : 1 ( eski 6)
VASFI : Arsa
MALİKİN ADI VE SOYADI : EMİNE DÜZEN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Davaya konu Samsun ili, İlkadım ilçesi, Pazar mahallesi 13346 ada 1 (eski569 ada 6 parsel) parselde davalının hisse sahibi olduğu, taşınmaz hissesinin Samsun Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 20/07/2023 tarih ve 826 sayılı kararı ile ile kamulaştırılmıştır.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, maliki cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/1390 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca
ilan olunur. 03/11/2023
Basın No: ILN01981353
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