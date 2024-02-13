BAYRAK SATIN ALINACAKTIR

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İKN : 2024/163998

1-İdarenin a) Adı : KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : HALKALI MERKEZ MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI NO :10 34620 HALKALI KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2124444360 - 2124110789 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Adı : 2024 YILI MUHTELİF BAYRAK ALIM İŞİ b) Niteliği, türü ve miktarı : 46 KALEM 2024 YILI MUHTELİF BAYRAK ALIM İŞİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 10 K.Çekmece/İSTANBUL Küçükçekmece Belediyesi -3 katta bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğü deposuna tek seferde teslim edilecektir. ç) Süresi/teslim tarihi : İdarenin işe başlama talimatı üzerine Yüklenici 15(on beş) gün içerisinde ihale konusu malları tek bir seferde ve orijinal ambalajlarında madde 10.1.1 de belirtilen İdarenin deposuna teslim edecektir. d) İşe başlama tarihi : sözleşm. imzlanmasına müteakip idarenin yazılı talimatıyla iş başlanır

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.03.2024 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : K.Çekmece Belediye Başkanlğı 1. Kat Encümen Toplantı Salonu Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No:10 K.Çekmece / İSTANBUL

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler. 4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: İhale komisyonunca geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahipleri, aşağıda dökümü yapılan ürünlere ilişkin numuneleri en geç 3 (üç) iş günü içinde Halkalı Merkez Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:10 Küçükçekmece Belediyesi -3. katta bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğü deposuna tek seferde teslim edilecektir.

Teslim edilen numuneler paket veya koli içinde teslim edilecek olup, her bir numune üzerine; İhale kayıt numarası, İş'in adı, İsteklinin adı veya ticari ünvanı, Birim fiyat teklif cetveli sıra no, İş kaleminin adı, bilgilerini içeren etiket yapıştırılacaktır. Teslim alınan numuneler için idarece iki nüsha tutanak düzenlenerek tutanağın bir nüshası istekliye verilecektir.

İsteklilerin ihale Komisyonuna teslim ettiği numuneler ihale sonuçlanıncaya kadar iade edilmeyecektir. İhale üzerine bırakılan istekliye ait numuneler ise iş bitim tarihine kadar İdaremizde muhafaza edilecektir. SIRA NO BİRİM FİYAT TEKLİF

CETVELİ SIRA NO İŞ KALEMİNİN ADI MİKTARI ÖLÇÜ BİRİMİ 1 1 ZİNCİR TÜRK BAYRAĞI (70*105CM) 30 METRE 2 7 KIRLANGIÇ ZİNCİR KÜÇÜKÇEKMECE,ATATÜRK VE TÜRK BAYRAĞI (50*150CM) 30 METRE 3 10 SOPALI ELDE SALLAMA TÜRK BAYRAĞI (50*75CM) 2 ADET 4 14 TÜRK GÖNDER BAYRAĞI (100*150CM) 2 ADET 5 18 KÜÇÜKÇEKMECE LOGOLU GÖNDER BAYRAĞI (150*225CM) 2 ADET 6 20 ATATÜRK POSTERİ (200*300CM) 2 ADET 7 24 KÜÇÜKÇEKMECE LOGOLU BAYRAK (300*450CM) 2 ADET 8 26 TÜRK BAYRAĞI (400*600CM) 2 ADET 9 31 ATATÜRK POSTERİ (600*900CM 1 ADET 10 32 TÜRK GÖNDER BAYRAĞI(800*1200CM) 1 ADET 11 33 TÜRK GÖNDER BAYRAĞI(10X15)M 1 ADET 12 34 TÜRK BAYRAĞI (500*2000CM) 1 ADET 13 35 ATATÜRK POSTERİ (500*2000CM) 1 ADET

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

BAYRAK, POSTER, FLAMA ALIMI VEYA YAPTIRILMASI BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

2024 YILI MUHTELİF BAYRAK ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:2-İhale konusu mal alımın3-İhalenin4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN01983438

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