BAYRAK SATIN ALINACAKTIR

İhale komisyonunca geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahipleri, aşağıda dökümü yapılan ürünlere ilişkin numuneleri en geç 3 (üç) iş günü içinde Halkalı Merkez Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:10 Küçükçekmece Belediyesi -3. katta bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğü deposuna tek seferde teslim edilecektir.

Teslim edilen numuneler paket veya koli içinde teslim edilecek olup, her bir numune üzerine; İhale kayıt numarası, İş'in adı, İsteklinin adı veya ticari ünvanı, Birim fiyat teklif cetveli sıra no, İş kaleminin adı, bilgilerini içeren etiket yapıştırılacaktır. Teslim alınan numuneler için idarece iki nüsha tutanak düzenlenerek tutanağın bir nüshası istekliye verilecektir.

İsteklilerin ihale Komisyonuna teslim ettiği numuneler ihale sonuçlanıncaya kadar iade edilmeyecektir. İhale üzerine bırakılan istekliye ait numuneler ise iş bitim tarihine kadar İdaremizde muhafaza edilecektir. SIRA NO BİRİM FİYAT TEKLİF

CETVELİ SIRA NO İŞ KALEMİNİN ADI MİKTARI ÖLÇÜ BİRİMİ 1 1 ZİNCİR TÜRK BAYRAĞI (70*105CM) 30 METRE 2 7 KIRLANGIÇ ZİNCİR KÜÇÜKÇEKMECE,ATATÜRK VE TÜRK BAYRAĞI (50*150CM) 30 METRE 3 10 SOPALI ELDE SALLAMA TÜRK BAYRAĞI (50*75CM) 2 ADET 4 14 TÜRK GÖNDER BAYRAĞI (100*150CM) 2 ADET 5 18 KÜÇÜKÇEKMECE LOGOLU GÖNDER BAYRAĞI (150*225CM) 2 ADET 6 20 ATATÜRK POSTERİ (200*300CM) 2 ADET 7 24 KÜÇÜKÇEKMECE LOGOLU BAYRAK (300*450CM) 2 ADET 8 26 TÜRK BAYRAĞI (400*600CM) 2 ADET 9 31 ATATÜRK POSTERİ (600*900CM 1 ADET 10 32 TÜRK GÖNDER BAYRAĞI(800*1200CM) 1 ADET 11 33 TÜRK GÖNDER BAYRAĞI(10X15)M 1 ADET 12 34 TÜRK BAYRAĞI (500*2000CM) 1 ADET 13 35 ATATÜRK POSTERİ (500*2000CM) 1 ADET