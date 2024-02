T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/73 Esas

KARAR NO : 2023/649

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/12/2023 tarihli kararı ile TCK'nun 51/1 maddesi uyarınca erteli 10 AY HAPİS VE 2.500 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILAN sanıklar Emin ve Semira oğlu 1999 d.lu, SURİYE uyruklu ABDULKADİR RAŞO, Suphi ve Mecdulin oğlu 01/01/2000 d.lu SURİYE uyruklu HÜSEYİN HÜSEYİN ve Horo ve Fatıma oğlu 02/01/1998 d.lu SURİYE uyruklu JWAN HALİL 'in adresine karar tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanıklara kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıklardan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.12.02.2024

