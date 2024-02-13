T.C. BEYŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/228 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından aşağıda belirtilen dosyalardan ismi yazılı kişiler aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca verilen karar gereğince aşağıda malikleri ve özellikleri yazılı taşınmazların belirtilen yer kadarının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile Hazine ve Maliye Bakanlığı adına tescili 2942 sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince ilan olunur.

Dosya No Yer

(Konya İli Beyşehir İlçesi) Ada-Parsel Mülkiyet (m²) Malik Adı-Soyadı 2024/228 Bayafşar Mah. 149/33 4.827,81 Fatma Doğar 2024/230 Bayafşar Mah. 152/11 5.531,84 Fadime Yavşil 2024/232 Bayafşar Mah. 154/14 5.737,50 Fadime Ban

Hüseyin Şayan

Mahmut Şayan

Fatmana Demirörs

Adem Şayan

Fadime Şayan 2024/234 Bayafşar Mah. 153/14 3.972,64 Hasan Sarıkır 2024/236 Bayafşar Mah. 150/11 3.524,28 Fatma Küçük 2024/238 Bayafşar Mah. 149/26 2.967,03 Fatma Küçük 2024/240 Bayafşar Mah. 151/24 1.206,37 Abdullah Şemsi Aydın

Basın No: ILN01981727

#ilan.gov.tr