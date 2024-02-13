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Giriş Tarihi: 14.02.2024 00:00

Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 00:45

T.C. BEYŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/228 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından aşağıda belirtilen dosyalardan ismi yazılı kişiler aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca verilen karar gereğince aşağıda malikleri ve özellikleri yazılı taşınmazların belirtilen yer kadarının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile Hazine ve Maliye Bakanlığı adına tescili 2942 sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince ilan olunur.

Dosya No

Yer
(Konya İli Beyşehir İlçesi)

Ada-Parsel

Mülkiyet (m²)

Malik Adı-Soyadı

2024/228

Bayafşar Mah.

149/33

4.827,81

Fatma Doğar

2024/230

Bayafşar Mah.

152/11

5.531,84

Fadime Yavşil

2024/232

Bayafşar Mah.

154/14

5.737,50

Fadime Ban
Hüseyin Şayan
Mahmut Şayan
Fatmana Demirörs
Adem Şayan
Fadime Şayan

2024/234

Bayafşar Mah.

153/14

3.972,64

Hasan Sarıkır

2024/236

Bayafşar Mah.

150/11

3.524,28

Fatma Küçük

2024/238

Bayafşar Mah.

149/26

2.967,03

Fatma Küçük

2024/240

Bayafşar Mah.

151/24

1.206,37

Abdullah Şemsi Aydın

Basın No: ILN01981727

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