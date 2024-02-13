T.C. BEYŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 14.02.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 00:45
ESAS NO : 2024/228 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından aşağıda belirtilen dosyalardan ismi yazılı kişiler aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca verilen karar gereğince aşağıda malikleri ve özellikleri yazılı taşınmazların belirtilen yer kadarının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile Hazine ve Maliye Bakanlığı adına tescili 2942 sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince ilan olunur.
|
Dosya No
|
Yer
|
Ada-Parsel
|
Mülkiyet (m²)
|
Malik Adı-Soyadı
|
2024/228
|
Bayafşar Mah.
|
149/33
|
4.827,81
|
Fatma Doğar
|
2024/230
|
Bayafşar Mah.
|
152/11
|
5.531,84
|
Fadime Yavşil
|
2024/232
|
Bayafşar Mah.
|
154/14
|
5.737,50
|
Fadime Ban
|
2024/234
|
Bayafşar Mah.
|
153/14
|
3.972,64
|
Hasan Sarıkır
|
2024/236
|
Bayafşar Mah.
|
150/11
|
3.524,28
|
Fatma Küçük
|
2024/238
|
Bayafşar Mah.
|
149/26
|
2.967,03
|
Fatma Küçük
|
2024/240
|
Bayafşar Mah.
|
151/24
|
1.206,37
|
Abdullah Şemsi Aydın
Basın No: ILN01981727
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