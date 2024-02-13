T.C. ÇEŞME 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2020/28-Ceza Dava Dosyası

İLANEN TEBLİĞ Çeşme 2.Asliye Ceza Mahkemesinin 2020/28 esas ve 2023/98 karar sayılı hükmü ile Sanık Alabbas Alkhalif'in (Ammar veAsriye oğlu, 1996 doğumlu) işlemiş olduğu göçmen kaçakçılığı suçundan 3 yıl 9 ay hapis ve 100 tl adli para cezası ile cezalandırılmasına, hakkında TCK'nun 53/1-2-3 maddesinin uygulanmasına, Suçta kullanılan ve olay yerinde ele geçen yediemine teslim edilmiş bot ve dıştan takma motorun TCK'nun 54. maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmiştir. Gerekçeli karar sanığın bildirdiği tüm adreslere tebliğ edilemediği mevcut adresi de tespit edilemediğinden 7201 Sayılı Yasanın 28.ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine, ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 7 gün içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurabileceği, ilan ücreti ile mahkeme masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01983609

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