T.C. CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 14.02.2024 00:00
ESAS NO : 2023/274 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : BEYLİOVA MAHALLESİ
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 120
PARSEL NO : 11
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 218,58 m2'lik alanda irtifak hakkı
MALİKİN ADI VE SOYADI: SERDAR ÇİFÇİ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/274 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Basın No: ILN01983319
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