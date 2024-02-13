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Giriş Tarihi: 14.02.2024 00:00

T.C. ÇUBUK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Aşağıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup, a- İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği, b- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Çubuk Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacağı, c- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri, d- İşbu ilanın aşağıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur
SIRA NO ESAS NO KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER ADA NO PARSEL NO VASFI DAVALILARIN ADI SOYADI KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
1 2023/32 ANKARA, ÇUBUK, OVACIK MAH. 160 7 TARLA ALİ BOZKURT-vd ASKİ
2 2023/148 ANKARA, ÇUBUK, YİĞİTLİ MAH. 103 32 TARLA SATI BAL- (Tevfik kızı) ASKİ
3 2023/150 ANKARA, ÇUBUK, YİĞİTLİ MAH. 114 1 TARLA MEHMET ÖZTÜRK ASKİ
4 2023/152 ANKARA, ÇUBUK, YİĞİTLİ MAH. 115 84 TARLA MEHMET GÜRHAN ASKİ
5 2023/170 ANKARA, ÇUBUK, YİĞİTLİ MAH. 115 85 TARLA RUHİYE BAL vd. ASKİ
6 2023/214 ANKARA, ÇUBUK, YİĞİTLİ MAH. 115 150 TARLA SATI BAL- (Tevfik kızı) ASKİ

Basın No: ILN01983638

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T.C. ÇUBUK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
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