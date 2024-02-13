T.C. ÇUBUK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 14.02.2024 00:00
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜAşağıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup, a- İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği, b- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Çubuk Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacağı, c- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri, d- İşbu ilanın aşağıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur
|SIRA NO
|ESAS NO
|KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER
|ADA NO
|PARSEL NO
|VASFI
|DAVALILARIN ADI SOYADI
|KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
|1
|2023/32
|ANKARA, ÇUBUK, OVACIK MAH.
|160
|7
|TARLA
|ALİ BOZKURT-vd
|ASKİ
|2
|2023/148
|ANKARA, ÇUBUK, YİĞİTLİ MAH.
|103
|32
|TARLA
|SATI BAL- (Tevfik kızı)
|ASKİ
|3
|2023/150
|ANKARA, ÇUBUK, YİĞİTLİ MAH.
|114
|1
|TARLA
|MEHMET ÖZTÜRK
|ASKİ
|4
|2023/152
|ANKARA, ÇUBUK, YİĞİTLİ MAH.
|115
|84
|TARLA
|MEHMET GÜRHAN
|ASKİ
|5
|2023/170
|ANKARA, ÇUBUK, YİĞİTLİ MAH.
|115
|85
|TARLA
|RUHİYE BAL vd.
|ASKİ
|6
|2023/214
|ANKARA, ÇUBUK, YİĞİTLİ MAH.
|115
|150
|TARLA
|SATI BAL- (Tevfik kızı)
|ASKİ
Basın No: ILN01983638
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