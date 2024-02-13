T.C. ÇUBUK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO ESAS NO KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER ADA NO PARSEL NO VASFI DAVALILARIN ADI SOYADI KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI 1 2023/32 ANKARA, ÇUBUK, OVACIK MAH. 160 7 TARLA ALİ BOZKURT-vd ASKİ 2 2023/148 ANKARA, ÇUBUK, YİĞİTLİ MAH. 103 32 TARLA SATI BAL- (Tevfik kızı) ASKİ 3 2023/150 ANKARA, ÇUBUK, YİĞİTLİ MAH. 114 1 TARLA MEHMET ÖZTÜRK ASKİ 4 2023/152 ANKARA, ÇUBUK, YİĞİTLİ MAH. 115 84 TARLA MEHMET GÜRHAN ASKİ 5 2023/170 ANKARA, ÇUBUK, YİĞİTLİ MAH. 115 85 TARLA RUHİYE BAL vd. ASKİ 6 2023/214 ANKARA, ÇUBUK, YİĞİTLİ MAH. 115 150 TARLA SATI BAL- (Tevfik kızı) ASKİ

Aşağıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup, a- İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği, b- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Çubuk Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacağı, c- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri, d- İşbu ilanın aşağıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur

Basın No: ILN01983638

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